Пикап Honda Ridgeline готов к премьере в 2026 году

Новое поколение Honda Ridgeline уже оказалось в центре внимания благодаря утечке изображений, которые раскрыли дизайн пикапа задолго до официальной премьеры. На снимках видно, что модель выполнена в стиле обновлённого Honda Passport, получив схожие дизайнерские решения.
Передняя часть пикапа выглядит агрессивно благодаря чёрной решётке радиатора, серебристому бамперу и ярким красным буксировочным крюкам, которые добавляют спортивности и подчёркивают внедорожный характер автомобиля. В целом дизайн Ridgeline стал более современным и адаптированным к текущим требованиям рынка.
Главной технической новинкой станет двигатель. Под капотом ожидается 3,0-литровый V6 с мягкой гибридной системой, что позволит пикапу сочетать высокую производительность и повышенную топливную экономичность. Такой подход соответствует современным тенденциям, где производители делают ставку на электрификацию без полного отказа от бензиновых моторов.
Премьера нового поколения Honda Ridgeline намечена на 2026 год, а к продажам модель может приступить уже в первой половине года. Вероятно, основное внимание будет уделено рынкам США и Канады, где пикапы пользуются наибольшей популярностью.
Этот пикап обещает стать достойным конкурентом в сегменте благодаря своему привлекательному дизайну и передовым технологиям.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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