Пикап Honda Ridgeline готов к премьере в 2026 году

Новый Honda Ridgeline 2026 раскрыт до премьеры

1:39 Your browser does not support the audio element. Авто

Новое поколение Honda Ridgeline уже оказалось в центре внимания благодаря утечке изображений, которые раскрыли дизайн пикапа задолго до официальной премьеры. На снимках видно, что модель выполнена в стиле обновлённого Honda Passport, получив схожие дизайнерские решения.

Фото: Own work by Deathpallie325, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Honda Ridgeline

Особенности дизайна Honda Ridgeline 2026 года

Передняя часть пикапа выглядит агрессивно благодаря чёрной решётке радиатора, серебристому бамперу и ярким красным буксировочным крюкам, которые добавляют спортивности и подчёркивают внедорожный характер автомобиля. В целом дизайн Ridgeline стал более современным и адаптированным к текущим требованиям рынка.

Технические характеристики

Главной технической новинкой станет двигатель. Под капотом ожидается 3,0-литровый V6 с мягкой гибридной системой, что позволит пикапу сочетать высокую производительность и повышенную топливную экономичность. Такой подход соответствует современным тенденциям, где производители делают ставку на электрификацию без полного отказа от бензиновых моторов.

Дата дебюта

Премьера нового поколения Honda Ridgeline намечена на 2026 год, а к продажам модель может приступить уже в первой половине года. Вероятно, основное внимание будет уделено рынкам США и Канады, где пикапы пользуются наибольшей популярностью.

Этот пикап обещает стать достойным конкурентом в сегменте благодаря своему привлекательному дизайну и передовым технологиям.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

