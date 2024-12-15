Продажи китайских автомобилей увеличились на 80% за 11 месяцев в России

Китайские автомобили продолжают набирать популярность на российском рынке, что подтверждают данные агентства "АВТОСТАТ".
За 11 месяцев 2023 года в России было продано 848 тысяч новых легковых автомобилей китайских марок, что на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Важным показателем является рост доли китайских автомобилей на рынке. Если в прошлом году этот показатель составлял 50,1%, то в 2023 году он увеличился до 58,6%. Согласно прогнозам «АВТОСТАТ», в 2024 году в России планируется реализовать более 900 тысяч китайских автомобилей, хотя отметка в 1 миллион единиц, вероятно, останется недостижимой.
Наиболее популярными китайскими марками в России остаются Haval, Chery, Geely и Changan, которые занимают 66% от общего объема продаж китайских автомобилей в стране, причем каждая из них преодолела отметку в 100 тысяч реализованных единиц.
Самым продаваемым китайским автомобилем в России на сегодняшний день является кроссовер Haval Jolion, ставший символом успеха китайского автопрома на российском рынке. В модельный ТОП-5 также вошли:
• Chery Tiggo 7 PRO Max,
• Chery Tiggo 4 PRO,
• Geely Monjaro,
• OMODA C5.
Haval — китайский автомобильный бренд, основан в 2013 году, подразделение компании Great Wall Motors по производству кроссоверов и внедорожников.
Chery Automobile — китайская автомобилестроительная компания.
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отметил, что всё чаще на соревнованиях обращают внимание на страну, из которой приехали российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.