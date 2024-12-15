Продажи китайских автомобилей увеличились на 80% за 11 месяцев в России

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Китайские автомобили продолжают набирать популярность на российском рынке, что подтверждают данные агентства "АВТОСТАТ".

Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Haval Jolion

За 11 месяцев 2023 года в России было продано 848 тысяч новых легковых автомобилей китайских марок, что на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Важным показателем является рост доли китайских автомобилей на рынке. Если в прошлом году этот показатель составлял 50,1%, то в 2023 году он увеличился до 58,6%. Согласно прогнозам «АВТОСТАТ», в 2024 году в России планируется реализовать более 900 тысяч китайских автомобилей, хотя отметка в 1 миллион единиц, вероятно, останется недостижимой.

Наиболее популярными китайскими марками в России остаются Haval, Chery, Geely и Changan, которые занимают 66% от общего объема продаж китайских автомобилей в стране, причем каждая из них преодолела отметку в 100 тысяч реализованных единиц.

Самым продаваемым китайским автомобилем в России на сегодняшний день является кроссовер Haval Jolion, ставший символом успеха китайского автопрома на российском рынке. В модельный ТОП-5 также вошли:

• Chery Tiggo 7 PRO Max,

• Chery Tiggo 4 PRO,

• Geely Monjaro,

• OMODA C5.

Уточнения

Haval — китайский автомобильный бренд, основан в 2013 году, подразделение компании Great Wall Motors по производству кроссоверов и внедорожников.



Chery Automobile — китайская автомобилестроительная компания.

