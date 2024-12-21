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План отказа от ДВС в ЕС к 2035 году под угрозой

Европейская автоиндустрия против китайских электромобилей
2:06
Авто

Европейский Союз планирует запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к 2035 году, но этот амбициозный проект сталкивается с серьёзными трудностями. Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая фракция в Европарламенте, призывает пересмотреть этот запрет. Она предлагает разрешить выпуск автомобилей на биотопливе и гибридных моделей после указанной даты.

D-4S Boxer Engine of Toyota 86
Фото: Own work by Cllackr, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
D-4S Boxer Engine of Toyota 86

ЕНП также выступает за снижение штрафов для автопроизводителей, которые могут понести значительные убытки из-за перехода на новые экологические стандарты. Эти инициативы продиктованы беспокойством за конкурентоспособность европейской автомобильной отрасли на фоне роста китайских электромобилей, которые нередко дешевле европейских аналогов. Ещё один фактор — возможные массовые увольнения работников в автомобильной промышленности.

Впервые идея полного отказа от ДВС к 2035 году получила поддержку в октябре 2022 года, когда ЕС и Европарламент согласовали этот план. Основная цель — добиться 100% сокращения выбросов CO2 к этой дате. Однако уже в марте 2023 года Германия временно заблокировала утверждение запрета, добиваясь исключений для машин на синтетическом топливе (e-fuels). Это привело к разработке новых юридических механизмов, и финальная версия закона была принята с учётом поправок.

В октябре 2024 года Европейский Союз начал расследование субсидий, предоставляемых китайским производителям электромобилей, и ввёл пошлины на их импорт. Эти меры направлены на защиту европейского рынка от более доступных китайских моделей.

В итоге, будущее запрета автомобилей с ДВС в Европе остаётся неопределённым из-за политических разногласий, экономических трудностей и усиления внешней конкуренции.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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