Какими будут штрафы за основные нарушения с 1 января 2025 года

С начала 2025 года в России ужесточатся наказания за вождение в состоянии алкогольного опьянения, проезд на красный свет, превышение скорости, а также за нарушения разметки и дорожных знаков и непристегнутый ремень безопасности.
Размер скидки за быстрое погашение штрафа сократится с 50 до 25 процентов, однако льготный период для оплаты увеличится до 30 дней.
Госдума одобрила законопроект о повышении штрафов за отсутствие ОСАГО. Наказание за первое нарушение останется прежним, но за повторное придется заплатить от 3 до 5 тысяч рублей.
С 2026 года штрафы за это нарушение смогут фиксировать и дорожные камеры.
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отметил, что всё чаще на соревнованиях обращают внимание на страну, из которой приехали российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.