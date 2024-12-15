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Какими будут штрафы за основные нарушения с 1 января 2025 года

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Авто

С начала 2025 года в России ужесточатся наказания за вождение в состоянии алкогольного опьянения, проезд на красный свет, превышение скорости, а также за нарушения разметки и дорожных знаков и непристегнутый ремень безопасности.

Светофор и камера видеофиксации нарушений
Фото: commons.wikimedia.org by ŠJů, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Светофор и камера видеофиксации нарушений

Размер скидки за быстрое погашение штрафа сократится с 50 до 25 процентов, однако льготный период для оплаты увеличится до 30 дней. 

Госдума одобрила законопроект о повышении штрафов за отсутствие ОСАГО. Наказание за первое нарушение останется прежним, но за повторное придется заплатить от 3 до 5 тысяч рублей.

С 2026 года штрафы за это нарушение смогут фиксировать и дорожные камеры.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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