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Mercedes-AMG One за 485 млн рублей предлагают в России под заказ

1:23
Авто

Один из самых редких современных автомобилей — гибридный гиперкар Mercedes-AMG One — стал доступен в России.

Покупка новой машины в автосалоне
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка новой машины в автосалоне

Московская компания предлагает его на Авто.ру под заказ за 485 миллионов рублей. Судя по фотографиям в объявлении, это тот же экземпляр, который выставлялся на продажу у дубайского дилера в январе и пока не имеет пробега.

Тираж Mercedes-AMG One ограничен 275 экземплярами, все они были проданы еще до публичного показа первого прототипа в 2017 году, при этом стартовая цена составляла 2 275 000 евро (около 2,4 миллиона долларов или 248 миллионов рублей).

Двухместное купе, использующее ряд технологий из автогонок, стало долгостроем для Mercedes-AMG: из-за сложности адаптации гоночных решений первую машину клиент получил только в 2023 году. Силовая установка включает 1,6-литровый V6 и четыре электромотора, суммарная мощность составляет 1063 л.с. Это позволяет разгоняться до 200 км/ч за 7 секунд и достигать максимальной скорости свыше 350 км/ч.

Уточнения

Автоспо́рт (англ. autosport, а также англ. motorsport), автомобильный спорт — категория технических видов спорта, в которых участники соревнуются между собой за рулём автомобилей (прототип, легковой автомобиль, грузовик, внедорожник и так далее).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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