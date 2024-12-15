Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Моль в квартире? Вот как избавиться от неё быстро и без следа
Можно ли собаке спать около обогревателя?
5 простых шагов для сбора семян на даче
В Башкирии собака четыре дня ждала на льду утонувшего в реке хозяина
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Туристы посещают древние города мёртвых Средиземноморья
Как определить уровень кислоты в почве с помощью ваших любимых растений
Никогда не был таким чистым! Появился невероятно простой способ очистки унитаза от налёта и ржавчины
НАС требует отзыв 600 тысяч автомобилей АвтоВАЗа

Дилеры завезли новые авто японского производства

2:19
Авто

К концу года у дилеров появился ряд новых японских автомобилей, среди которых выделяются несколько моделей.

Автомойка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомойка

Toyota Land Cruiser Prado 250 Series — важная новинка параллельного импорта. Это топовая версия First Edition с 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 279 л.с., восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. В списке опций — адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и панорамная крыша. В шоуруме "Независимость" цена составляет 12 млн руб., с возможностью скидки до 1 млн руб. при оформлении кредита или трейд-ина.

Минивэн Toyota Sienna 2024 года снова доступен в России. В ДЦ "Рольф" его цена составляет 9,8 млн руб. Возможны скидки до 1 млн руб. при оформлении кредита или полиса каско. Сienna построена на базе Toyota Highlander и оснащена гибридной силовой установкой мощностью 245 л.с.

Хэтчбеки Suzuki Baleno также возвращаются в московские автосалоны. В продаже будут автомобили третьего поколения 2024 года по цене более 3 млн руб. Хэтчбеки имеют 1,5-литровый двигатель мощностью 105 л.с. и четырехступенчатый автомат.

Компания "Мотор-Плейс" привезла обновленные кроссоверы Honda Vezel. Модель предлагается от 3 890 000 руб. с гарантией три года или 100 тыс. км. В базовой версии есть цифровая панель, 9-дюймовый дисплей и беспроводная зарядка.

Внедорожники Lexus GX также поступили в продажу. Цены варьируются от 16,5 до 20 млн руб. Автомобиль оснащен битурбомотором V6 3,4 л мощностью 354 л.с. и десятиступенчатым автоматом. Опционально доступны массаж передних кресел и адаптивная подвеска.

Уточнения

Toyota Motor Corporation (яп. トヨタ自動車株式会社 тоёта дзидо:ся кабусики-гайся), кратко: Toyota [тоёта], на русском чаще пишется Тойота — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Российский шоу-бизнес
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной Аудио 
Актриса Екатерина Климова заговорила о четвёртой свадьбе
Российский шоу-бизнес
Актриса Екатерина Климова заговорила о четвёртой свадьбе Аудио 
Добиться мощных и красивых мужских рук поможет это необычное упражнение
Новости спорта
Добиться мощных и красивых мужских рук поможет это необычное упражнение Аудио 
Популярное
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отметил, что всё чаще на соревнованиях обращают внимание на страну, из которой приехали российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.

Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Комбат батяня. Новый внедорожник на российском автомобильном рынке Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Какой привод лучше для зимней дороги
Кристина Асмус в очередной раз посмеялась над Гариком Харламовым в соцсетях
Что нужно знать перед тем, как завести мейн-куна? Особенности породы
Что нужно знать перед тем, как завести мейн-куна? Особенности породы
Последние материалы
Моль в квартире? Вот как избавиться от неё быстро и без следа
Можно ли собаке спать около обогревателя?
5 простых шагов для сбора семян на даче
В Башкирии собака четыре дня ждала на льду утонувшего в реке хозяина
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Туристы посещают древние города мёртвых Средиземноморья
Как определить уровень кислоты в почве с помощью ваших любимых растений
Никогда не был таким чистым! Появился невероятно простой способ очистки унитаза от налёта и ржавчины
НАС требует отзыв 600 тысяч автомобилей АвтоВАЗа
Эффективные средства от темных кругов и мешков под глазами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.