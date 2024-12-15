Дилеры завезли новые авто японского производства

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К концу года у дилеров появился ряд новых японских автомобилей, среди которых выделяются несколько моделей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомойка

Toyota Land Cruiser Prado 250 Series — важная новинка параллельного импорта. Это топовая версия First Edition с 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 279 л.с., восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. В списке опций — адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и панорамная крыша. В шоуруме "Независимость" цена составляет 12 млн руб., с возможностью скидки до 1 млн руб. при оформлении кредита или трейд-ина.

Минивэн Toyota Sienna 2024 года снова доступен в России. В ДЦ "Рольф" его цена составляет 9,8 млн руб. Возможны скидки до 1 млн руб. при оформлении кредита или полиса каско. Сienna построена на базе Toyota Highlander и оснащена гибридной силовой установкой мощностью 245 л.с.

Хэтчбеки Suzuki Baleno также возвращаются в московские автосалоны. В продаже будут автомобили третьего поколения 2024 года по цене более 3 млн руб. Хэтчбеки имеют 1,5-литровый двигатель мощностью 105 л.с. и четырехступенчатый автомат.

Компания "Мотор-Плейс" привезла обновленные кроссоверы Honda Vezel. Модель предлагается от 3 890 000 руб. с гарантией три года или 100 тыс. км. В базовой версии есть цифровая панель, 9-дюймовый дисплей и беспроводная зарядка.

Внедорожники Lexus GX также поступили в продажу. Цены варьируются от 16,5 до 20 млн руб. Автомобиль оснащен битурбомотором V6 3,4 л мощностью 354 л.с. и десятиступенчатым автоматом. Опционально доступны массаж передних кресел и адаптивная подвеска.

Уточнения

Toyota Motor Corporation (яп. トヨタ自動車株式会社 тоёта дзидо:ся кабусики-гайся), кратко: Toyota [тоёта], на русском чаще пишется Тойота — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

