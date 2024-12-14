НАС требует отзыв 600 тысяч автомобилей АвтоВАЗа

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к Росстандарту и генеральному директору "АвтоВАЗа" Максиму Соколову с просьбой отозвать около 600 тысяч автомобилей марок "Гранта", "Веста" и "Нива", которые были произведены в кризисный период без установленных систем безопасности.
Это касается моделей, которые в данное время используются на дорогах без подушек безопасности, антиблокировочной системы (ABS) и электронной стабилизации (ESP).
После введения санкций в 2022 году "АвтоВАЗ" вынужден был выпускать автомобили без определенных зарубежных компонентов.
Однако со временем дефицит запчастей уменьшился, и новые модели снова стали оснащаться подушками безопасности и кондиционерами.
Тем не менее, старые автомобили, выпущенные в условиях кризиса, продолжают представлять угрозу для безопасности водителей и пешеходов. НАС предложил оснастить эти автомобили необходимыми системами безопасности, что, по мнению организации, повысит защиту водителей на дорогах и укрепит репутацию "АвтоВАЗа" как ответственной компании, заботящейся о своих клиентах.
ABS Антиблокировочная система торможения (англ. Anti-lock braking system) — электронная система, предотвращающая блокировку колёс и потерю управляемости транспортного средства при торможении.
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отметил, что всё чаще на соревнованиях обращают внимание на страну, из которой приехали российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.