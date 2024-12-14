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НАС требует отзыв 600 тысяч автомобилей АвтоВАЗа

1:14
Авто

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к Росстандарту и генеральному директору "АвтоВАЗа" Максиму Соколову с просьбой отозвать около 600 тысяч автомобилей марок "Гранта", "Веста" и "Нива", которые были произведены в кризисный период без установленных систем безопасности.

Lada Vesta SW
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Vesta SW

Это касается моделей, которые в данное время используются на дорогах без подушек безопасности, антиблокировочной системы (ABS) и электронной стабилизации (ESP).

После введения санкций в 2022 году "АвтоВАЗ" вынужден был выпускать автомобили без определенных зарубежных компонентов.

Однако со временем дефицит запчастей уменьшился, и новые модели снова стали оснащаться подушками безопасности и кондиционерами.

Тем не менее, старые автомобили, выпущенные в условиях кризиса, продолжают представлять угрозу для безопасности водителей и пешеходов. НАС предложил оснастить эти автомобили необходимыми системами безопасности, что, по мнению организации, повысит защиту водителей на дорогах и укрепит репутацию "АвтоВАЗа" как ответственной компании, заботящейся о своих клиентах.

Уточнения

ABS Антиблокировочная система торможения (англ. Anti-lock braking system) — электронная система, предотвращающая блокировку колёс и потерю управляемости транспортного средства при торможении.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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