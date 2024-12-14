Заглохший двигатель: как распознать проблему за минуту

Двигатель может внезапно начать работать нестабильно или даже заглохнуть во время движения. Такие признаки свидетельствуют о ряде неисправностей, которые не стоит игнорировать. Разбираем ключевые причины нестабильной работы мотора и способы их устранения.
Для исправного прогретого двигателя внутреннего сгорания характерны обороты в пределах 800–1000 об/мин. Если обороты скачут от 500 до 1500 об/мин, это явный сигнал о наличии проблем.
Низкое качество топлива
Сбои в подаче топлива
Неисправности в системе зажигания
Неисправный клапан EGR
Проблемы в электронике
Даже при кажущейся незначительности проблемы лучше не откладывать визит в автосервис. Полная диагностика поможет точно определить причину неисправности и предотвратить более серьезные поломки.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отметил, что всё чаще на соревнованиях обращают внимание на страну, из которой приехали российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.