Как избежать примерзания дворников: необычный способ, который работает

1:13 Your browser does not support the audio element. Авто

Оставляете машину под открытым небом каждую ночь? Зимой это может стать проблемой, особенно для стеклоочистителей, которые часто примерзают к лобовому стеклу. Но есть простой и необычный способ защитить их от этой неприятности — старые носки.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain автомобиль зимой

Почему стоит надевать носки на дворники?

В холодное время года стеклоочистители часто "прилипают" к стеклу из-за образующегося льда. Попытка их оторвать может привести к поломке механизма. Чтобы этого избежать, нужно принять меры заранее.

Многие водители поднимают дворники перед тем, как оставить машину на ночь. Однако этого может быть недостаточно. Чтобы дополнительно защитить устройства, просто наденьте на них старые носки. Такой "чехол" предотвратит образование ледяной корки и сбережет дворники.

Важно помнить: если вы оставляете стеклоочистители прижатыми к стеклу, этот метод не подходит. В таком случае льдом покроется не только сам дворник, но и носок, что сделает его бесполезным.

Этот простой способ поможет избежать проблем с примерзанием и сэкономить время по утрам.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



