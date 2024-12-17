Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Первая супруга Яниса Тиммы отреагировала на смерть баскетболиста
Что происходит с удобрениями, если вносить их по снегу
Морозные трещины: как обезопасить деревья зимой
Умные и активные: 5 пород кошек для любителей дрессировки
Зимний уход за деревьями: как защитить стволы от ран
Возраст рассады баклажанов: почему это важно
Домашняя селёдка под шубой: как приготовить любимый салат без лишних жиров
Год провалов: что не успели построить в Ростове за 2024 год
Как долго должны длиться силовые тренировки для похудения?

Как избежать примерзания дворников: необычный способ, который работает

1:13
Авто

Оставляете машину под открытым небом каждую ночь? Зимой это может стать проблемой, особенно для стеклоочистителей, которые часто примерзают к лобовому стеклу. Но есть простой и необычный способ защитить их от этой неприятности — старые носки.

автомобиль зимой
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автомобиль зимой

Почему стоит надевать носки на дворники?

В холодное время года стеклоочистители часто "прилипают" к стеклу из-за образующегося льда. Попытка их оторвать может привести к поломке механизма. Чтобы этого избежать, нужно принять меры заранее.

Многие водители поднимают дворники перед тем, как оставить машину на ночь. Однако этого может быть недостаточно. Чтобы дополнительно защитить устройства, просто наденьте на них старые носки. Такой "чехол" предотвратит образование ледяной корки и сбережет дворники.

Важно помнить: если вы оставляете стеклоочистители прижатыми к стеклу, этот метод не подходит. В таком случае льдом покроется не только сам дворник, но и носок, что сделает его бесполезным.

Этот простой способ поможет избежать проблем с примерзанием и сэкономить время по утрам.

Уточнения

Лайфха́к  — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Мифы о прогреве двигателя в зимний период, которые стоит развенчать
Авто
Мифы о прогреве двигателя в зимний период, которые стоит развенчать Аудио 
Зловещая ёлка Филиппа Киркорова обошлась ему в круглую сумму
Шоу-бизнес
Зловещая ёлка Филиппа Киркорова обошлась ему в круглую сумму Аудио 
Данилу Козловского заметили в компании покинувшего Россию Андрея Макаревича*
Российский шоу-бизнес
Данилу Козловского заметили в компании покинувшего Россию Андрея Макаревича* Аудио 
Популярное
Россия заключила сделку, которая стала настоящим успехом

Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.

Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов
СБУ убиты учёный Шатский, генерал Кириллов... Кто следующий? Любовь Степушова Закончится ли СВО в 2025 году: размышления над докладом министра обороны Белоусова Андрей Николаев Сводка с фронта: в Москве погиб начальник войск РХБЗ Кириллов, Зеленский требует наступления Дмитрий Плотников
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск
Проще некуда: гладкий и вкусный базовый крем для тортов и десертов всего из двух ингредиентов
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Последние материалы
Домашняя селёдка под шубой: как приготовить любимый салат без лишних жиров
Год провалов: что не успели построить в Ростове за 2024 год
Как долго должны длиться силовые тренировки для похудения?
Закончится ли СВО в 2025 году: размышления над докладом министра обороны Белоусова
Крупнейшие банки России в преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке подняли проценты по вкладам
Сергей Дорохов спас Киркорова, которого покусала выдра
Возвращаемся в СССР: в России появятся продуктовые карточки
Сохнут кончики листьев драцены? Разбираемся в причинах
Почему машины с дверями, открывающимися назад, уходят в прошлое
Сухая щетка: идеальный способ борьбы с целлюлитом и улучшения кожи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.