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Неисправности выхлопной системы: признаки, которые нельзя игнорировать

1:37
Авто

Неисправности выхлопной системы автомобиля могут привести к серьезным последствиям. Поэтому каждый водитель обязан внимательно следить за её состоянием и незамедлительно реагировать на любые тревожные сигналы.

выхлопная труба автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
выхлопная труба автомобиля

Существуют несколько признаков, которые указывают на проблемы с выхлопной системой. Если вы заметили хотя бы один из них, обязательно обратитесь к специалисту.

1. Странные звуки

Повышенный уровень шума автомобиля — это тревожный сигнал. Особенно опасно, если при наборе скорости или на холостых оборотах появляется громкий звук. Чаще всего это связано с повреждением глушителя.

Еще один признак неисправности — стуки, доносящиеся из-под днища автомобиля. Такие звуки нельзя игнорировать, так как они могут указывать на серьезные проблемы.

2. Чёрный дым из выхлопной трубы

Появление черного дыма свидетельствует о неправильном сгорании топлива. Это может быть связано с неисправностями инжекторов или засорением выхлопной системы. В любом случае, такая ситуация требует немедленного вмешательства специалистов.

3. Запах топлива в салоне

Если в салоне автомобиля ощущается запах горючего, возможно, произошла утечка газа из выхлопной системы. Это крайне опасно и требует срочной проверки автомобиля в автосервисе.

Своевременное выявление неисправностей выхлопной системы поможет избежать серьезных проблем и обеспечить безопасность на дороге.

Уточнения

Глушитель — устройство для снижения шума от выходящих в атмосферу газов или воздуха из различных устройств.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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