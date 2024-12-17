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Что происходит с машинами, которые никто не купил

1:25
Авто

Не все автомобили, поступающие в дилерские центры, находят своих покупателей. Неликвидные машины, которые долгое время остаются невостребованными, имеют совсем другую судьбу. Руководитель одного из дилерских центров рассказал журналистам, какие методы используют дилеры, чтобы решить эту проблему.

автосалон
Фото: Wikipedia by CZmarlin — Christopher Ziemnowicz is licensed under общественное достояние
автосалон

Через некоторое время после поступления машины дилерские центры могут выкупить их у производителя, сделав своей собственностью. Это дает дилерам больше свободы: они могут распоряжаться такими автомобилями по своему усмотрению. Например, если автомобиль долго не продается, его могут отправить в другой регион, где спрос на такие модели выше.

Часто неликвидные автомобили используют в качестве подменных машин для клиентов, чьи автомобили находятся на ремонте. После этого они приобретают небольшой пробег и продаются по сниженной цене.

Продажа на аукционе считается одним из самых нежелательных вариантов для дилеров, так как такие автомобили уходят по минимальной цене. Кроме того, аукционный дом взимает комиссию, что делает сделку еще менее выгодной.

Самым печальным вариантом для непроданных машин становится утилизация. Автомобили отправляют на специальные площадки, где они дожидаются своего часа, чтобы навсегда покинуть рынок.

 

Уточнения

Аукцио́н — публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, произведений искусства, и других объектов, которая производится по заранее установленным правилам аукциона. Общим для всех аукционов принципом является принцип состязательности между потенциальными покупателями. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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