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Не дай себе замерзнуть: что всегда нужно брать с собой в зимнюю поездку

2:16
Авто

Проблемы с автомобилем на дороге могут возникнуть у любого водителя, особенно зимой, когда условия становятся более суровыми. Поломка в пути — это не только неудобство, но и потенциальная угроза для жизни, ведь в сильный мороз ожидание помощи может затянуться на часы. Автомеханик рассказал, как минимизировать риски и подготовиться к такой ситуации.

сломанный автомобиль
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сломанный автомобиль

Перед отправлением в дальнюю поездку обязательно проверьте техническое состояние автомобиля. Регулярное обслуживание снижает вероятность поломки в пути, особенно зимой, когда нагрузки на транспортное средство возрастают. Однако даже на полностью исправной машине нельзя быть застрахованным от непредвиденных обстоятельств, поэтому важно быть готовым.

С собой в поездке всегда нужно иметь теплую одежду, одеяло, немного еды и воды, чтобы можно было перекусить и согреться, ожидая помощи. Заряженный мобильный телефон — еще одна обязательная вещь. На отдаленных трассах движение может быть редким, и не каждый водитель остановится, чтобы предложить помощь.

Для обогрева и освещения в экстремальных условиях полезно взять с собой небольшой топор или нож, чтобы нарубить ветки и развести костер. Это не только согреет, но и обеспечит дополнительный источник света в темное время суток. Главное правило — сохранять тепло в организме: двигаться, пить горячие напитки, утепляться всеми доступными способами.

Многие неисправности автомобиля можно устранить самостоятельно, если у вас есть подходящий инструмент. Например, запуск двигателя, который заглох из-за замерзания, можно восстановить, пока силовой агрегат не остыл окончательно. Для этого нужно действовать быстро и с минимальными потерями тепла.

Подводя итоги, эксперты советуют всегда иметь в машине зимний набор вещей: теплую одежду, спички или зажигалку, одеяло, нож, заряженный телефон и базовый набор инструментов для ремонта. Эти меры позволят чувствовать себя увереннее на дороге и справиться с непредвиденными ситуациями, даже если эвакуатор будет в пути несколько часов.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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