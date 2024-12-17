К чему приводит использование авто-одеяла зимой

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Подготовка автомобиля к зиме — важный этап для каждого водителя. Это не только помогает избежать поломок и неприятных ситуаций на дороге, но и обеспечивает безопасность водителя, пассажиров и других участников движения.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain автомобиль в снегу

Руководитель автосервиса FIT SERVICE в Краснодаре Дмитрий Крохмалюк поделился ключевыми рекомендациями, которые помогут правильно подготовить машину к зимним морозам.

Помимо очевидных шагов, таких как замена шин и заливка незамерзающей жидкости, эксперт советует уделить особое внимание состоянию аккумуляторной батареи. Зимой для запуска двигателя требуется больше энергии, поэтому исправный аккумулятор — залог успешного старта в холодную погоду.

Крохмалюк рекомендует провести комплексную проверку автомобиля перед наступлением морозов.

Основные этапы включают:

осмотр на подъемнике;

диагностику двигателя;

проверку подкапотного пространства на предмет течей и запотеваний;

оценку состояния свечей зажигания;

проведение компьютерной диагностики.

Некоторые процедуры можно выполнить самостоятельно, например, залить незамерзайку, проверить уровень жидкостей или подкачать шины. Но такие задачи, как проверка автомобиля на подъемнике или диагностика технических жидкостей, лучше доверить профессионалам.

Эксперт также предостерегает от использования нештатных утеплителей и "авто-одеял". Они могут нарушить тепловые процессы двигателя, что приведет к его перегреву.

Если автомобиль зимой практически не используется, рекомендуется снять клемму с аккумулятора. В случае отсутствия такой возможности двигатель следует запускать хотя бы раз в неделю на 30-60 минут, чтобы батарея могла зарядиться.

Правильная подготовка автомобиля к зиме — это не только забота о его техническом состоянии, но и надежная защита от зимних сюрпризов.

Уточнения

Станция технического обслуживания (СТО) — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.



