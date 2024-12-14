Что проверят на техосмотре подержанного автомобиля

При регистрации подержанного автомобиля старше четырёх лет обязательно нужно пройти технический осмотр.
В ходе этой процедуры будут проверены все системы, влияющие на безопасность дорожного движения. Об этом рассказала директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова в интервью с "Газетой".
Трушкова подчеркнула, что транспортное средство должно быть в чистоте, чтобы инспектор мог тщательно осмотреть номера агрегатов, регистрационные знаки и состояние рассеивателей освещения.
Хотя в документах нет строгого требования об отсутствии кузовных повреждений, критически важно, чтобы детали и узлы, отвечающие за безопасность, находились в исправном состоянии.
В рамках технического осмотра проверяются тормоза, рулевое управление, осветительные приборы (фары и фонари), стеклоочистители и стеклоомыватели, двигатель и его системы, а также состояние шин и колес, зеркал, замков, фиксаторов и регуляторов.
Если у автомобиля обнаружены неисправности, эксперт рекомендовала устранить их до прохождения техосмотра, чтобы избежать отказа в регистрации.
Регистра́ция — запись, фиксация фактов или явлений с целью учёта и придания им статуса официально признанных актов.
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