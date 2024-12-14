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Новый Tesla Cybertruck посоревновался в перетягивании каната со старым Dodge Ram

1:13
Авто

Томми Мика, автор YouTube-канала TFLclassics, решил сравнить свой новый Tesla Cybertruck серии Foundation с Dodge Ram.

Соревнование водителей
Фото: TFLclassics is licensed under Free More info
Соревнование водителей

Электромобиль весит 6600 фунтов, в то время как Ram — 6300 фунтов. Однако мощность Ram значительно меньше, чем у Tesla — около 215 лошадиных сил против 600 у Cybertruck.

Прежде чем Tesla смог сразиться с "Рамом", Томми столкнулся с необходимостью найти прицепное устройство, которое было спрятано под крышкой и открывалось только с помощью специального инструмента — монеты, которую Мика нашёл в своём кармане, сообщает supercarblondie.

А "Додж Рам" всегда готов к работе, и его прицепное устройство доступно. Кроме того, Томми пришлось заклеить скотчем фирменные светодиодные задние фонари Cybertruck, чтобы защитить их от возможных повреждений из-за отсутствия брызговиков на Dodge и вылетающих из-под колёс камней.

Ютуберы соединили свои автомобили буксировочным тросом на 30 000 фунтов и начали соревнование. "Додж" выпустил облако дыма и рванул вперёд, но этого оказалось недостаточно для победы.

Уточнения

По соглашению от 1 июля 1959 года международный фунт (символ lb) равен 0,45359237 кг.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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