Антифриз — что скрывается за ярким цветом

Все антифризы имеют в своем составе единый основной компонент — моноэтиленгликоль.
По словам автоэксперта Валерия Сафонова, эта основа обеспечивает жидкость стойкостью к замерзанию при низких температурах. Однако в состав антифризов могут входить различные добавки, которые делают их уникальными. Эти добавки учитывают характеристики автомобиля и климатические условия, в которых он эксплуатируется, и помогают уменьшить износ деталей и предотвратить коррозию, сообщает massaget.kz.
Цвет антифриза не влияет на его состав или свойства, это просто добавленный краситель. Эксперт предупреждает, что бесконтрольное смешивание антифризов может вызвать проблемы. Если уровень жидкости снизился незначительно (до 0,5 литра), временно можно добавить дистиллированную воду. Но если нехватка превышает литр, лучше пройти диагностику и, при необходимости, полностью заменить антифриз.
Антифриз (от греч. ἀντι- — против и англ. freeze — замерзать) — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве авиационных противообледенительных жидкостей и в качестве средства для очистки стекол.
Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.