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Светофор и автомат — как правильно остановиться

1:11
Авто

Переключение на "паркинг" на светофорах — это довольно распространённая тема среди водителей авто с АКПП.

Салон автомобиля
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Салон автомобиля

Режим "паркинг" в автоматической коробке передач предназначен для того, чтобы зафиксировать автомобиль на месте. Но делать это при кратковременных остановках, например, на светофоре, не рекомендуется, сообщает vezess.hu.

Во-первых, частое переключение из "драйва" в "паркинг" добавляет нагрузку на механизм коробки. Это может привести к быстрому износу элементов. И в случае необходимости быстрого манёвра, переключение из "паркинга" в "драйв" займёт драгоценное время.

Во-вторых, при остановке на светофоре достаточно удерживать автомобиль на тормозе. Если остановка не длительная (до минуты), перегрева не будет, и коробка будет работать в нормальном режиме. На светофоре лучше оставить автомат в "драйве" и просто держать ногу на тормозе. Это и проще, и безопаснее.

В общем, переключать на "паркинг" на светофорах не стоит. Лучше придерживаться "драйва" и оставаться на чеку! "Паркинг" понадобится в случае длительной пробки.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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