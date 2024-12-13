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Автомобили-конструкторы всё чаще используются в мошеннических схемах

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Авто

Мошенники сегодня продают "автомобили-конструкторы" по привлекательным ценам. Эти авто собраны из разных частей, ввезённых под видом запчастей.

Покупка автомобиля
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка автомобиля

Документы на такие автомобили подделываются, и они не стоят на учёте. Пострадавшие покупатели остаются без денег и автомобиля, пишет Общественная Служба Новостей.

По мнению автоэксперта Владимира Сажина, покупка машины на донора может быть рискованной. Важно, чтобы запчасти не были маркированными и не ворованными. Экономия должна быть разумной, нельзя собирать новый автомобиль из запчастей. Рейды выявляют такие нарушения, даже если машина используется в личных целях.

Проблема машин-утопленников менее актуальна из-за сложной логистики. Такие машины не восстанавливаются, и их продажа незаконна.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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