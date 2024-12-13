Маршрутка снесла корму яхты стоимостью десятки миллионов

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Необычное ДТП произошло в Тверской области, когда маршрутка столкнулась с огромной яхтой прямо на дороге.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press is licensed under Free More info Яхты

Ущерб, нанесённый повреждённому судну, составляет десятки миллионов рублей, сообщает "Царьград" со ссылкой на Baza.

Инцидент случился вечером на трассе Кимры-Дубна, неподалёку от местного яхт-клуба. Тягач перевозил 20-метровую яхту, стоимость которой составляет около 30 миллионов рублей. Согласно свидетельствам очевидцев, во время манёвра перед въездом в яхт-клуб судно частично перекрывало дорогу, так как не смогло вписаться в поворот.

Днём водители замечали препятствие и объезжали его, однако с наступлением темноты ситуация изменилась. На месте не было установлено предупредительных знаков о преграде, и маршрутка, движущаяся по трассе, практически снесла корму яхты. Водитель маршрутки остался целым, но его автомобиль получил серьёзные повреждения. Судно теперь требует дорогостоящего ремонта. По предварительным данным, отсутствие опознавательных знаков обусловлено халатностью перевозчика.

Ответственность за ущерб, причинённый как судну, так и маршрутке, будет определена специалистами.

Уточнения

Я́хта (от нидерл. jacht) — первоначально лёгкое и быстрое судно для перевозки отдельных персон, оборудованное палубой и каютой (каютами).



