Простая ошибка на парковке, которая может стоить вам штрафа

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Истории о произволе сотрудников ГАИ часто всплывают в интернете, но многие автолюбители продолжают считать их преувеличением. Однако в реальности никто не застрахован от встречи с нечистыми на руку инспекторами, которые вместо обеспечения порядка преследуют личные интересы. Одним из примеров такого поведения стала история водителя, который получил штраф за непристегнутый ремень безопасности, находясь на парковке. Об этом случае рассказал автоюрист.

Фото: freepik.com by frimufilms, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подземная парковка

Событие произошло у торгового центра. Мужчина сидел в своей машине, ждал супругу и отстегнул ремень, чтобы удобнее расположиться в кресле. Несмотря на то, что автомобиль стоял на месте с включенным двигателем (для обогрева зимой), сотрудники ГАИ выписали ему протокол за якобы движение без ремня безопасности.

Водитель не стал спорить с инспекторами, поскольку не имел доказательств своей правоты: рядом не оказалось свидетелей, а видеорегистратора в машине не было. Он решил не обжаловать штраф и заплатил его, чтобы избежать дальнейших проблем.

Эксперты предупреждают, что такая практика — не редкость. Некоторые инспекторы, стремясь улучшить статистику, используют любую возможность для вынесения штрафов, включая сомнительные обвинения. Они нередко проверяют, есть ли в автомобиле видеорегистратор, понимая, что его отсутствие дает им больше свободы действий.

Важно отметить, что большинство сотрудников ГАИ добросовестно выполняют свои обязанности, но вероятность столкнуться с недобросовестными инспекторами все же существует. Чтобы защитить себя, автолюбителям рекомендуется устанавливать видеорегистраторы и, при необходимости, фиксировать общение с инспекторами на телефон. Это позволит доказать свою невиновность в спорных ситуациях.