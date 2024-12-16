Скидка на оплату штрафов снижена до 25%: как это повлияет на автовладельцев

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Увеличение штрафов за нарушение ПДД связано с изменениями в экономической ситуации, ростом цен и заработных плат, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин. По его словам, штрафы, принятые несколько лет назад, уже не отражают актуальную реальность, а суммы в 300 и 500 рублей перестали выполнять свою дисциплинирующую функцию.

Фото: commons.wikimedia.org by ŠJů, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Светофор и камера видеофиксации нарушений

Марданшин подчеркнул, что нынешние размеры штрафов несопоставимы с текущим уровнем цен на товары, автомобили и зарплатами. В результате водители нередко предпочитают нарушить правила и заплатить штраф, поскольку это стало экономически выгодным.

Кроме того, депутат прокомментировал снижение скидки на оплату штрафов с 50% до 25%, которое вступит в силу с 1 января. Он считает, что даже с уменьшенной скидкой автовладельцы будут вовремя оплачивать штрафы, а масштабных случаев уклонения от уплаты не произойдет.

Согласно принятым Госдумой поправкам, штрафы за отдельные нарушения будут увеличены. Так, за управление автомобилем в нетрезвом виде или передачу руля другому лицу сумма штрафа вырастет с 30 000 до 45 000 рублей. За выезд на встречную полосу водителям теперь придется заплатить 7 500 рублей вместо 5 000.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.



