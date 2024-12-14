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Ошибки на заправке, которые могут закончиться арестом

2:04
Авто

На первый взгляд, заправка автомобиля — рутинная задача. Однако даже на автозаправочной станции водителей могут поджидать штрафы и серьёзные последствия. Об основных нарушениях ПДД рассказал автоюрист Лев Воропаев, а также напомнил о возможном ужесточении штрафов в 2025 году.

нефть
Фото: wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
нефть

Нарушение знаков на АЗС

Самая распространённая ошибка — игнорирование знака "кирпич". Часто это происходит при заезде на территорию автозаправочной станции с неправильной стороны. Ещё одна частая ситуация — выезд с АЗС в нарушение требований знаков, например, при предписанном повороте налево водители часто поворачивают направо.

Особенно это актуально в городах, где выезд с заправки пересекается с дорогой с односторонним движением. В таких случаях инспекторы ГАИ нередко дежурят поблизости, и за подобные действия может грозить не только штраф, но и лишение водительских прав.

Уехал с заправочным пистолетом? Это ДТП

Ещё одна удивительная, но не редкая ситуация — забытый заправочный пистолет. Водители, не вынув его из бензобака, уезжают, повреждая оборудование АЗС. Некоторые, заметив свою ошибку, пытаются скрыться, аккуратно снимая пистолет и оставляя его рядом с заправкой. Но камеры, которыми оснащены большинство станций, фиксируют такие инциденты.

"За это можно получить наказание за оставление места ДТП — лишение прав на срок от одного года до полутора или административный арест на 15 суток", — уточняет юрист.

Опасность для пешеходов

В зоне АЗС могут находиться пешеходы, которых водители часто не замечают, что приводит к наездам. Штрафы за такие происшествия зависят от степени тяжести травм: от денежного взыскания до лишения свободы, если вред оказался тяжёлым или случилась смерть по неосторожности.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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