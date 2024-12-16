Проблемы на АЗС: за что вас могут оштрафовать или лишить водительских прав

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Автомобильный юрист Лев Воропаев рассказал, какие типичные нарушения на автозаправках могут привести к штрафам, а в некоторых случаях — и к более серьезным последствиям, включая лишение водительских прав.

Фото: commons.wikimedia.org by NIS ad, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Газпром

Популярные нарушения на автозаправке

1. Въезд под "кирпич"

Одним из самых распространенных нарушений является въезд на автозаправку под знак "кирпич", который запрещает движение в этом направлении. Это нарушение влечет за собой штраф и может привести к другим административным мерам.

2. Нарушение правил выезда с АЗС

Не менее частое нарушение — это выезд с автозаправки в нарушение требований дорожного знака. Например, когда знак указывает, что нужно повернуть налево, а водитель выезжает направо, что также может привести к штрафу.

3. Оставление заправочного пистолета в бензобаке

Забытая на бензозаправке заправочная пистолетка — еще одно частое нарушение. Иногда водители, пытаясь скрыться, пытаются отъехать с пистолетом в баке, а потом незаметно поставить его на место. Однако большинство современных заправок оборудованы камерами видеонаблюдения, и такие водители вскоре становятся известны. Это нарушение классифицируется как скрытие с места происшествия, что грозит лишением прав от 1 года до 1,5 лет или арестом на срок до 15 суток.

4. Несоблюдение правил в отношении пешеходов

Юрист также напомнил о важности соблюдения правил безопасности в отношении пешеходов на АЗС. Часто водители, выезжая с заправки, не замечают пешеходов, что может привести к аварии. В таком случае возможен штраф или лишение прав на срок до 2 лет. В случае серьезных последствий может наступить уголовная ответственность.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.



