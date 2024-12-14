Секреты дорожных хамелеонов: как стать незаметным

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Автомобиль — это не просто средство передвижения. Его марка, модель и даже тип кузова могут стать фактором, определяющим, как часто вас будут останавливать сотрудники ДПС. Инспектор ГИБДД в интервью порталу njcar. ru рассказал, что некоторые машины практически не вызывают интереса у патрульных, в то время как другие притягивают внимание, как магнит.

Фото: Wikipedia by Bezik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобили

Авто, которые привлекают внимание

В первую очередь это старенькие модели советских "Лад", особенно если их глушитель громко ревёт, а внешний вид оставляет желать лучшего. Также в группу риска попадают автомобили с агрессивным тюнингом — яркая аэрография, нестандартные обвесы и громкий выхлоп сразу выделяют машину в потоке. Владельцам таких авто нередко приходится не только предъявлять документы, но и проходить дополнительные проверки, например, тест на алкоголь.

Машины, которые остаются "невидимыми"

На противоположной стороне — автомобили, на которые инспекторы практически не обращают внимания. Это семейные универсалы и минивэны, а также компактные кроссоверы. Они ассоциируются с законопослушными водителями, которые тщательно следят за состоянием авто и не создают проблем на дороге.

Например:

Универсалы : Subaru Legacy и Skoda Octavia Combi редко попадают в поле зрения патрулей. Но стоит отметить, что лифтбек Skoda Octavia или седан Subaru Legacy инспекторы почему-то замечают чаще.

: Subaru Legacy и Skoda Octavia Combi редко попадают в поле зрения патрулей. Но стоит отметить, что лифтбек Skoda Octavia или седан Subaru Legacy инспекторы почему-то замечают чаще. Минивэны : Mitsubishi Grandis, Mazda 5 и Toyota Venza не вызовут интереса, если лишены кричащего тюнинга.

: Mitsubishi Grandis, Mazda 5 и Toyota Venza не вызовут интереса, если лишены кричащего тюнинга. Кроссоверы: SsangYong Tivoli и Actyon славятся своим скромным дизайном, который делает их почти "невидимыми".

Почему одни машины менее заметны

Статистика подтверждает, что владельцы автомобилей с неприметным дизайном — например, пассажирских фургонов Renault Kangoo, Citroen Berlingo и Volkswagen Caddy — чаще всего соблюдают ПДД. Такие машины редко нарушают правила, поэтому проверять их просто нет смысла.

Среди "невидимок" также выделяются компактные внедорожники Suzuki Jimny и кроссоверы Suzuki SX4 и Vitara. Водители этих авто славятся аккуратностью, что выражается в исправном состоянии машины, регулярном прохождении ТО и отсутствии штрафов.

Внешний вид — важный сигнал для инспектора

Опытные полицейские с первого взгляда определяют "проблемные" машины. Ухоженный автомобиль с чистым и аккуратным внешним видом демонстрирует педантичность владельца: регулярное ТО, соблюдение ПДД и порядок в документах. Напротив, вызывающий тюнинг, яркие доработки или грязный и изношенный кузов сигнализируют о возможных нарушениях, что неизбежно привлекает внимание инспекторов.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

