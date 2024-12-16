Торможение двигателем на вариаторе, АКП и механике: когда и как использовать этот приём

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Автоэксперты объяснили, как управлять автомобилем с автоматической коробкой передач (АКП) с использованием торможения двигателем. Многие считают, что с появлением "автоматов" этот метод утратил свою актуальность, однако это далеко не так. Торможение двигателем остаётся полезным и эффективным способом управления автомобилем.

Фото: Wikipedia by Qurren is licensed under GNU Free Documentation License роботизированная коробка передач

Что такое торможение двигателем

Торможение двигателем происходит, когда водитель полностью отпускает педаль газа, оставляя передачу включённой. В этом случае колёса начинают вращать мотор, что заставляет автомобиль тратить накопленную энергию и снижать скорость быстрее, чем на нейтральной передаче. Основное сопротивление создается за счет трения и сжатия воздуха в цилиндрах двигателя, а также работы таких устройств, как генератор или компрессор кондиционера.

Торможение двигателем работает наиболее эффективно на многоцилиндровых моторах с высокой степенью сжатия. У малых трёхцилиндровых турбодвигателей эффект выражен менее сильно.

Особенности торможения двигателем на разных типах коробок передач

1. Механическая коробка передач (МКП)

На механике при торможении двигателем важно не переходить на нейтраль раньше времени. Нужно отпустить педаль газа и замедляться на включенной передаче. Нейтраль включается только перед полной остановкой. На крутых спусках для повышения безопасности стоит использовать пониженные передачи, что позволит лучше контролировать скорость.

2. Автоматическая коробка передач (АКП)

Современные АКП автоматически подстраиваются под условия движения и предотвращают переход на более высокую передачу при торможении. Однако при движении по крутым спускам водителю стоит вручную включить низкую передачу (например, 3, 2, 1 или режим L). Это ограничит автоматическое переключение на более высокие ступени и повысит эффективность торможения.

3. Вариатор

В автомобилях с вариатором можно аналогично использовать низкую виртуальную передачу, вручную фиксируя её. Многие вариаторы оснащены гидротрансформатором, который работает по тому же принципу, что и в АКП. Некоторые водители также используют адаптеры, такие как ELM327, для тонкой настройки торможения двигателем на вариаторах.

4. Роботизированная коробка передач

При роботизированной коробке для торможения двигателем достаточно заранее включить пониженную передачу, особенно при движении под уклон. На ровной дороге система автоматически обеспечит необходимое замедление.

Когда торможение двигателем менее эффективно

Эффективность торможения двигателем может снижаться, если у автомобиля мало энергопотребителей, таких как кондиционер или усилитель руля. Однако если такие системы есть, нагрузка на колёса увеличивается, что способствует более эффективному замедлению без дополнительного расхода топлива.

Уточнения

Вариа́тор — устройство, передающее крутящий момент и способное плавно менять передаточное отношение в некотором диапазоне регулирования. Изменение передаточного отношения может производиться автоматически, по заданной программе или вручную.

