Техосмотр подержанных автомобилей: что нужно проверять, чтобы пройти без проблем

При постановке на учет подержанного автомобиля старше четырех лет потребуется пройти технический осмотр. Во время процедуры инспектор проверит системы, которые влияют на безопасность дорожного движения, сообщила директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова.
1. Требования к внешнему виду автомобиля
Важно, чтобы автомобиль был чистым, чтобы инспектор мог без проблем осмотреть номера агрегатов, регистрационные знаки и состояние рассеивателей световых приборов. Хотя в документах не указано обязательное требование об отсутствии повреждений кузова, нужно убедиться, что не повреждены элементы, влияющие на безопасность автомобиля.
2. Что проверяется во время техосмотра
Во время техосмотра проверяются следующие системы и детали:
Юлия Трушкова порекомендовала заранее устранить все известные неисправности, так как это поможет избежать проблем и ускорит процесс прохождения техосмотра. Подготовка автомобиля к осмотру повысит шанс на успешное прохождение проверки.
Государственный технический осмотр транспортных средств — проверка технического состояния транспортных средств (ТС), в том числе их частей и элементов их дополнительного оборудования, на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств в целях допуска транспортных средств к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации и в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, также за её пределами.
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