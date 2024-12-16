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Техосмотр подержанных автомобилей: что нужно проверять, чтобы пройти без проблем

1:52
Авто

При постановке на учет подержанного автомобиля старше четырех лет потребуется пройти технический осмотр. Во время процедуры инспектор проверит системы, которые влияют на безопасность дорожного движения, сообщила директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова.

технический осмотр автомобиля
Фото: openverse by Beautiful Faces of Berlin, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
технический осмотр автомобиля

Как подготовить автомобиль к техосмотру?

1. Требования к внешнему виду автомобиля

Важно, чтобы автомобиль был чистым, чтобы инспектор мог без проблем осмотреть номера агрегатов, регистрационные знаки и состояние рассеивателей световых приборов. Хотя в документах не указано обязательное требование об отсутствии повреждений кузова, нужно убедиться, что не повреждены элементы, влияющие на безопасность автомобиля.

2. Что проверяется во время техосмотра

Во время техосмотра проверяются следующие системы и детали:

  • Тормоза — проверяется их исправность и эффективность.
  • Рулевое управление — убедитесь, что оно работает правильно.
  • Осветительные приборы — фары, фонари, рассеиватели.
  • Стеклоочистители и стеклоомыватели — они должны работать без перебоев.
  • Двигатель и его системы — в том числе наличие утечек или других повреждений.
  • Шины и колеса — проверяется их износ и соответствие требованиям.
  • Зеркала — должны быть в хорошем состоянии и настроены.
  • Замки, фиксаторы и регуляторы — все элементы должны работать корректно.

Рекомендации перед прохождением техосмотра

Юлия Трушкова порекомендовала заранее устранить все известные неисправности, так как это поможет избежать проблем и ускорит процесс прохождения техосмотра. Подготовка автомобиля к осмотру повысит шанс на успешное прохождение проверки.

Уточнения

Государственный технический осмотр транспортных средств  — проверка технического состояния транспортных средств (ТС), в том числе их частей и элементов их дополнительного оборудования, на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств в целях допуска транспортных средств к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации и в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, также за её пределами.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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