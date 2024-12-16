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Одна модель обеспечивает половину продаж китайских брендов в России

1:29
Авто

Согласно исследованию компании "Газпромбанк автолизинг", среди китайских автопроизводителей, представленных в России, наибольшим успехом пользуется модель Haval Jolion. Она составляет 45% от общего объема продаж бренда в России за 11 месяцев текущего года, с показателем 79,1 тыс. проданных единиц.

Haval Jolion
Фото: flickr by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Haval Jolion

Примечательно, что для большинства китайских автобрендов в РФ прибыль приносит только одна модель. В то время как в сегменте китайских машин на десять самых популярных моделей приходится 37% от всего объема продаж, у таких компаний, как Omoda, Belgee, Jaecoo, Tank и GAC, основную часть дохода составляет продажа одной модели, которая составляет 60-90% всех продаж бренда. У таких производителей, как Changan и Geely, несмотря на широкий модельный ряд, примерно треть продаж обеспечивается лишь одним кроссовером.

Например, у Chery кроссовер Tiggo 7 Pro стал ключевым бестселлером, составив 41% всех продаж компании, а модель Tiggo 4 обеспечила еще 30% продаж. Среди прочих популярных китайских автомобилей выделяются модели Omoda C5, Belgee X50, Jaecoo J7, Tank 300 и GAC GS8, каждая из которых составляет более половины продаж своих брендов.

 

Уточнения

Кроссовер (CUV) — тип автомобиля, промежуточный между SUV и легковым автомобилем.

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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