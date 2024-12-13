В России представлен фургон-рефрижератор LADA Granta с холодильной установкой

На выставке Comtrans был представлен фургон-рефрижератор, созданный на базе LADA Granta.
Этот компактный развозной автомобиль оборудован холодильной установкой Carrier Citimax 280, которая поддерживает температуру в диапазоне от +12 до -12 градусов в кузове объемом 3,2 м³.
Грузоподъемность фургона составляет до 800 кг.
Под капотом установлен двигатель объемом 1,6 литра, мощностью 90 л.с., что позволяет развивать максимальную скорость до 130 км/ч.
Кабина рассчитана на двухместное размещение.
В стандартное оснащение входят ABS, подушка безопасности водителя, аудиоподготовка, система ЭРА-ГЛОНАСС, электроусилитель руля, электростеклоподъемники и обогрев зеркал заднего вида.
Шасси́ (фр. châssis — рама, каркас) наземного транспортного средства — основа конструкции, на которой закреплены кузов, мотор, трансмиссия, ходовая.
Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.