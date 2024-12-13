Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Снег не только для зимних забав: эффективные способы использования на даче
Как разгладить морщины: советы без уколов
От часов до минут: оценку экологических катастроф ускорили в несколько раз
Лакерник о возможном допуске российских фигуристов на ОИ-2026: будет не так легко
Как отразится на мировом рынке запрет на покупку российской нефти
Автобусы выигрывают у поездов на маршруте Россия-Китай
Не выбрасывайте остатки обоев! 5 идей по декору мебели
Лучшие лайфхаки для придания волосам сумасшедшего объёма без утяжеления
Названы 6 блюд новогоднего стола, которые больше всего вредят здоровью

Как избежать распространённых ошибок при покупке китайского авто

1:49
Авто

При покупке китайского автомобиля можно столкнуться с ошибками, которые в будущем могут привести к серьезным проблемам и дополнительным расходам.

Покупка новой машины в автосалоне
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка новой машины в автосалоне

Об этом рассказал директор розничных продаж компании "Авилон" Илья Петров в интервью изданию Газета.Ru.

По его словам, первой распространённой ошибкой является выбор модели, которая продаётся на российском рынке в ограниченных количествах. Это может создать сложности с обслуживанием и ремонтом, так как у импортеров и представительств брендов часто нет достаточных запасов расходных материалов и запчастей, таких как стекла и кузовные детали. В результате владельцу китайского автомобиля может быть трудно пройти техосмотр или провести серьёзный ремонт после аварии.

Второй важной ошибкой, по мнению эксперта, является покупка китайского автомобиля у "серых" дилеров вместо официального импортера, если таковой имеется на российском рынке. Петров предупредил, что сэкономленные 100–200 тысяч рублей на старте могут обернуться большими потерями, если произойдёт поломка важного узла или дорогостоящей электроники. Также это негативно скажется на стоимости продажи автомобиля через 3–5 лет.

Третьей распространённой ошибкой, по мнению эксперта, является покупка автомобиля более высокого класса, но в базовой комплектации, вместо выбора модели среднего класса с более полной комплектацией в рамках бюджета. Петров считает, что такая стратегия лишает автолюбителя возможности наслаждаться комфортными опциями и системами безопасности, которые могли бы значительно улучшить опыт вождения, лишь ради привлекательного внешнего вида премиального автомобиля.

Уточнения

Импортёр — сторона в международных экономических отношениях, покупающая товары, услуги, труд, капитал, другие предметы международной торговли за рубежом, и ввозящая их в страну для использования и потребления.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Авто
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге Аудио 
Добавка к кофе для похудения: и вкусно, и полезно
Еда и рецепты
Добавка к кофе для похудения: и вкусно, и полезно Аудио 
Как правильно мыть голову после окрашивания, чтобы избежать вымывания цвета
Красота и стиль
Как правильно мыть голову после окрашивания, чтобы избежать вымывания цвета Аудио 
Популярное
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге

Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.

Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область Любовь Степушова Русское общество веками горячо откликалось на героическую борьбу балканских славян против турок Сергей Лебедев Исцеление парализованного эпилептика после посещения Богоматери Лурдской официально признали чудом Игорь Буккер
Возвращение Плутона: что стало причиной изменений в классификации планет
Матери или отцы: кто действительно влияет на языковое развитие ребёнка
Эти простые советы изменят ваше отношение к утреннему кофе
Эти простые советы изменят ваше отношение к утреннему кофе
Последние материалы
От часов до минут: оценку экологических катастроф ускорили в несколько раз
Как избежать распространённых ошибок при покупке китайского авто
Лакерник о возможном допуске российских фигуристов на ОИ-2026: будет не так легко
Как отразится на мировом рынке запрет на покупку российской нефти
Автобусы выигрывают у поездов на маршруте Россия-Китай
Не выбрасывайте остатки обоев! 5 идей по декору мебели
Лучшие лайфхаки для придания волосам сумасшедшего объёма без утяжеления
Названы 6 блюд новогоднего стола, которые больше всего вредят здоровью
Радиоактивные аномалии обнаружились в ледниках Южного полушария
Энергия на целый день: бананы вместо кофе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.