Как избежать распространённых ошибок при покупке китайского авто

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При покупке китайского автомобиля можно столкнуться с ошибками, которые в будущем могут привести к серьезным проблемам и дополнительным расходам.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка новой машины в автосалоне

Об этом рассказал директор розничных продаж компании "Авилон" Илья Петров в интервью изданию Газета.Ru.

По его словам, первой распространённой ошибкой является выбор модели, которая продаётся на российском рынке в ограниченных количествах. Это может создать сложности с обслуживанием и ремонтом, так как у импортеров и представительств брендов часто нет достаточных запасов расходных материалов и запчастей, таких как стекла и кузовные детали. В результате владельцу китайского автомобиля может быть трудно пройти техосмотр или провести серьёзный ремонт после аварии.

Второй важной ошибкой, по мнению эксперта, является покупка китайского автомобиля у "серых" дилеров вместо официального импортера, если таковой имеется на российском рынке. Петров предупредил, что сэкономленные 100–200 тысяч рублей на старте могут обернуться большими потерями, если произойдёт поломка важного узла или дорогостоящей электроники. Также это негативно скажется на стоимости продажи автомобиля через 3–5 лет.

Третьей распространённой ошибкой, по мнению эксперта, является покупка автомобиля более высокого класса, но в базовой комплектации, вместо выбора модели среднего класса с более полной комплектацией в рамках бюджета. Петров считает, что такая стратегия лишает автолюбителя возможности наслаждаться комфортными опциями и системами безопасности, которые могли бы значительно улучшить опыт вождения, лишь ради привлекательного внешнего вида премиального автомобиля.

Уточнения

Импортёр — сторона в международных экономических отношениях, покупающая товары, услуги, труд, капитал, другие предметы международной торговли за рубежом, и ввозящая их в страну для использования и потребления.

