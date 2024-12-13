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Урок о важности выбора резины — Tesla Cybertruck застрял в снегу

1:23
Авто

Есть множество причин для насмешек над Tesla Cybertruck. Его странный дизайн, панели кузова из нержавеющей стали, которые почему-то ржавеют, пугающие производственные проблемы и явное отсутствие реальных возможностей авто — всё это отличные поводы для шуток о завышенном эго Илона Маска

Tesla Cybertruck
Фото: thedrive by Jul-Torq. YouTube is licensed under Free More info
Tesla Cybertruck

Но этот Cybertruck, застрявший в нескольких сантиметрах снега, стал жертвой не собственных недостатков. Это ещё один урок о важности выбора шин, сообщает The Drive.

Забавно наблюдать, как пикап стоимостью более 80 000 долларов с мощностью двигателя не менее 600 лошадиных сил застревает в снегу, который не достигает и нескольких сантиметров. Это становится ещё более смешным, потому что Cybertruck позиционируется как неуязвимый авто будущего.

Тем не менее, проблема здесь не в самом Cybertruck, а в шинах и их владельце. У хозяина этого автомобиля не оказалось подходящей резины для зимних дорог Квебека (Канада). Если бы она была, он бы легко выбрался из этой ситуации, поскольку почти любой автомобиль с правильными шинами справился бы. Не важно, насколько мощный у тебя автомобиль и сколько у него ведущих колёс — если шины неподходящие, то участи вышеназванного авто не избежать.

Уточнения

Автомобильная шина — часть автомобильного колеса.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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