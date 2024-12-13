Баварская полиция извлекла из Дуная Audi 100 1978 года выпуска

1:17 Your browser does not support the audio element. Авто

Все началось девять лет назад, когда сторожевой корабль в Баварии наткнулся на странную неровность на дне реки на глубине около девяти метров.

Фото: cgvi.uscg.mil by Береговая охрана США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Судно

Лишь с помощью современного оборудования в ноябре 2024 года удалось точно идентифицировать эту аномалию как транспортное средство, пишет AutoBild.

Обнаруженный объект — Audi 100 L (C2) цвета зеленый металлик, мощностью 85 лошадиных сил и с четырехступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль лишён номерных знаков, а его кузов покрыт коррозией, что затрудняет выяснение его судьбы.

Однако часть его истории удалось восстановить по VIN: Audi была выпущена в Ингольштадте 10 марта 1978 года и отправлена работнику завода. После этого информация о ней теряется.

В багажнике полицейские нашли лишь четыре шины — ничего, что могло бы пролить свет на произошедшее.

Следователи предполагают, что машина пролежала на дне Дуная как минимум 30 лет. Остаётся найти ответ главный вопрос: как Audi оказалась в Дунае? Был ли это несчастный случай, страховое мошенничество или нечто иное?