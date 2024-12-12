Почему увеличивается расход масла в двигателе

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Часто автолюбители сталкиваются с такой проблемой, как рост расхода масла в двигателе.

Фото: sigaus. es by SIGAUS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Моторное масло

Автоэксперт Валерий Сафонов рассказал Tengri Auto о причинах этого явления и предложил возможные решения.

1. Загрязнённый воздух и плохая фильтрация. Если в двигатель поступает грязный воздух, это может привести к износу цилиндров и поршневых колец.

2. Износ уплотнений клапанов. Сальники клапанов предназначены для предотвращения попадания масла в камеру сгорания. Их износ или неправильная установка могут вызвать утечку масла и увеличить затраты.

3. Повышенное давление в картере. Попадание газов в картер связано с износом поршневой группы, что увеличивает давление в двигателе и заставляет масло проходить через уплотнения.

4. Избыточный уровень масла. Чрезмерное количество масла может привести к образованию масляной пены, которая вместе с газами попадает в камеру сгорания, что увеличивает расход и может повредить двигатель.

5. Неправильное сгорание топлива. Несгоревшее топливо может смыть масляную пленку со стенок цилиндра, что увеличивает трение и способствует быстрому износу.

6. Продовольствие срока технического обслуживания. Долгое пребывание старого масла в двигателе приводит к потере его свойств и увеличивает износ, поэтому важно менять масло вовремя.

7. Использование некачественного масла.

"Масло должно соответствовать стандартам, рекомендованным производителем. Некачественные или неподходящие масла могут плохо работать в холодную погоду и при высоких температурах, что снижает их эффективность", — объясняет Валерий.

8. Дефекты уплотнительной поверхности. Износ или неправильная установка прокладок может привести к протечке масла, особенно заметной при сборке двигателя.

9. Неисправности турбонагнетателя. Износ подшипников турбокомпрессора или засорение маслопровода могут вызвать течи масла.

"Такие проблемы часто возникают в двигателях с большим пробегом или при использовании неподходящего масла", — отмечает эксперт.

10. Ошибки при сборке. Неправильная установка деталей двигателя может привести к течи масла, поэтому необходимо строго придерживаться технологии сборки.

Как уменьшить расход масла?

Своевременная замена воздушных фильтров и проверка соединений двигателя.

Контроль качества топлива и регулярная проверка форсунок и турбин.

Выбор качественного масла, соответствующего требованиям производителя.

Своевременная замена масла без задержек.

Уточнения

Форсу́нка — устройство с одним или несколькими калиброванными отверстиями для распыления (пульверизации) каких-либо жидкостей (реже порошка) под давлением, главным образом, жидкого топлива при подаче его в топки паровых котлов, цилиндры двигателей внутреннего сгорания с целью достичь более совершенного его сгорания.

