Часто автолюбители сталкиваются с такой проблемой, как рост расхода масла в двигателе.
Автоэксперт Валерий Сафонов рассказал Tengri Auto о причинах этого явления и предложил возможные решения.
1. Загрязнённый воздух и плохая фильтрация. Если в двигатель поступает грязный воздух, это может привести к износу цилиндров и поршневых колец.
2. Износ уплотнений клапанов. Сальники клапанов предназначены для предотвращения попадания масла в камеру сгорания. Их износ или неправильная установка могут вызвать утечку масла и увеличить затраты.
3. Повышенное давление в картере. Попадание газов в картер связано с износом поршневой группы, что увеличивает давление в двигателе и заставляет масло проходить через уплотнения.
4. Избыточный уровень масла. Чрезмерное количество масла может привести к образованию масляной пены, которая вместе с газами попадает в камеру сгорания, что увеличивает расход и может повредить двигатель.
5. Неправильное сгорание топлива. Несгоревшее топливо может смыть масляную пленку со стенок цилиндра, что увеличивает трение и способствует быстрому износу.
6. Продовольствие срока технического обслуживания. Долгое пребывание старого масла в двигателе приводит к потере его свойств и увеличивает износ, поэтому важно менять масло вовремя.
7. Использование некачественного масла.
"Масло должно соответствовать стандартам, рекомендованным производителем. Некачественные или неподходящие масла могут плохо работать в холодную погоду и при высоких температурах, что снижает их эффективность", — объясняет Валерий.
8. Дефекты уплотнительной поверхности. Износ или неправильная установка прокладок может привести к протечке масла, особенно заметной при сборке двигателя.
9. Неисправности турбонагнетателя. Износ подшипников турбокомпрессора или засорение маслопровода могут вызвать течи масла.
"Такие проблемы часто возникают в двигателях с большим пробегом или при использовании неподходящего масла", — отмечает эксперт.
10. Ошибки при сборке. Неправильная установка деталей двигателя может привести к течи масла, поэтому необходимо строго придерживаться технологии сборки.
Как уменьшить расход масла?
Форсу́нка — устройство с одним или несколькими калиброванными отверстиями для распыления (пульверизации) каких-либо жидкостей (реже порошка) под давлением, главным образом, жидкого топлива при подаче его в топки паровых котлов, цилиндры двигателей внутреннего сгорания с целью достичь более совершенного его сгорания.
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