Пятёрка главных новинок 2025 года

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Аналитическое агентство "Автостат" обратилось к ведущим дилерским холдингам с просьбой назвать наиболее многообещающие новинки 2025 года.

Фото: flickr.com by Mustang Joe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ автомобили

В числе основных премьер были названы пять моделей: четыре китайских автомобиля и одна модель от Lada, сообщает 110km.ru.

С января 2025 года в ЮАР начнутся продажи Haval H7, и в течение того же года этот кроссовер доберется и до российского рынка. В России наблюдается стабильный спрос на кроссоверы и внедорожники, поэтому есть вероятность, что Haval H7 начнут собирать на одном из отечественных автозаводов.

Бренд Jaecoo, который принадлежит компании Chery, планирует вывести на рынок России более доступный кроссовер Jaecoo J5. Его колесная база составляет 2650 мм — на 20 мм длиннее, чем у Omoda C5, но такая же, как у GAC GS3. В линейке Jaecoo J5 будут представлены версии с двигателем внутреннего сгорания, гибридные модели и электрокары. Ожидается, что данный кроссовер станет самой бюджетной моделью бренда. В настоящее время цена Jaecoo J7 колеблется в пределах 2,96 — 3,46 миллиона рублей.

Обновленный кроссовер Omoda C5 также вызывает большой интерес у дилеров. Он отличается от предшественника новым дизайном решетки радиатора, измененным бампером, более тонкими L-образными дневными ходовыми огнями и отсутствием светящейся полосы под кромкой капота. Технические характеристики остались прежними: 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 лошадиных сил работает в паре с вариатором, а 1,6-литровый двигатель мощностью 150 л.с. комбинируется с 7-ступенчатым «роботом». Доступны версии с полным приводом. Цены на эти автомобили начинаются от 2 519 900 рублей (с максимальной комплектацией от 2 169 900 рублей).

Chery Tiggo 9 построен на новой модульной платформе T2X, аналогично моделям Exeed RX и VX. Его размеры составляют 4810 х 1925 х 1741 мм, а колесная база – 2800 мм. На первом этапе в России новинка будет представлена с 2,0-литровым турбомотором мощностью 249 л.с. (375 Нм), 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом с электронно-управляемой многодисковой муфтой. До начала официальных продаж 7-местный кроссовер будет стоить от 4 190 000 рублей. Кроме того, все, кто оформит предзаказ, получат в подарок комплект зимней резины. А первые 10 владельцев Chery Tiggo 9 смогут участвовать в розыгрыше путешествия в Китай.

Дилеры возлагают большие надежды на новинку от АвтоВАЗа – семью Lada Iskra. В неё войдут как минимум три варианта кузова: седан, универсал и кросс-универсал. Эта модель займёт место между Granta и Vesta в модельном ряду и со временем полностью заменит текущий бестселлер – "Гранту". Lada Iskra построена на импортной платформе CMF-B-LS концерна Renault-Nissan, которая прошла серьёзный реинжиниринг и теперь известна как XJO, обладая необходимой устойчивостью к санкциям. Дизайн новинки выполнен в фирменном Х-стиле Lada. Базовый седан будет оснащён 90-сильным двигателем в сочетании с 5-ступенчатой коробкой передач. В средней комплектации модель получит 106-сильный мотор и новую 6-ступенчатую "механику" китайского производства. Топовый вариант будет иметь двигатель мощностью 106 л.с. с вариатором, как у Vesta. Также у новинки будет своя палитра кузовных цветов, где фирменным станет красно-оранжевый Tabasco.

Уточнения

LADA («Ла́да») — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ». Ранее использовалась только для автомобилей, поставлявшихся на экспорт, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой «Жигули».

