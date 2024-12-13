Зима и автомобиль: что делать, если застряли в снегу

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Снегопад в городе — настоящее испытание для водителей, а на загородных трассах он и вовсе превращается в серьёзное препятствие. Застрять в снегу можно даже во дворе собственного дома, но далеко не все автомобилисты готовы к таким ситуациям.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Автомобиль

Ошибки при буксировке: что нужно знать

Многие водители, оказавшись в снежной ловушке, сразу начинают искать трактор или грузовик для буксировки. Однако это не всегда безопасно. У спецтехники чаще всего используются металлические тросы, которые неэластичны и могут причинить больше вреда, чем пользы. Один резкий рывок — и результатом может стать повреждённая буксировочная проушина или погнутый подрамник.

Дешёвые тросы из супермаркетов также не спасут: при высокой нагрузке они часто рвутся, оставляя машину на месте. Оптимальное решение — динамическая стропа или альпинистская верёвка. Такие тросы растягиваются и накапливают энергию, что позволяет плавно вытянуть автомобиль, снижая риск повреждений.

Лопата — незаменимый инструмент

Наличие лопаты в машине — это не просто совет, а необходимое правило. Однако важно выбирать качественный инструмент. Пластиковые лопаты могут подвести в самый неподходящий момент. Предпочтение стоит отдавать металлическим штыковым моделям, которые легко справятся даже с плотным снегом.

Как выбраться без инструментов

Если под рукой нет лопаты и троса, выход тоже найдётся. Вот пошаговый план:

Расчистите снег вручную : с помощью ног или подручных средств расчистите пространство под ведущими колёсами.

: с помощью ног или подручных средств расчистите пространство под ведущими колёсами. Создайте сцепление : используйте ветки, доски, камни или даже коврики из салона, чтобы подложить их под колёса.

: используйте ветки, доски, камни или даже коврики из салона, чтобы подложить их под колёса. Плавно начинайте движение : выставьте колёса прямо, избегайте резких пробуксовок и двигайтесь медленно, позволяя шинам зацепиться за импровизированные "сэнд-траки".

: выставьте колёса прямо, избегайте резких пробуксовок и двигайтесь медленно, позволяя шинам зацепиться за импровизированные "сэнд-траки". Используйте метод раскачки: если машина снова застряла, попробуйте отъехать назад и снова двинуться вперёд, постепенно уплотняя снег под колёсами.

Повторяя этот цикл несколько раз, вы создадите колею, по которой автомобиль сможет выбраться из сугроба.

Важно помнить

Снегопад может застать врасплох, но правильные действия помогут избежать повреждений автомобиля и лишних затрат. Держите в багажнике лопату и качественный трос, а если их нет, используйте доступные подручные средства. Главное — действовать спокойно и последовательно.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

