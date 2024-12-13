Секрет долговечности свечей: что стоит знать автовладельцу

2:52 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие автопроизводители утверждают, что обычные свечи зажигания следует менять каждые 30 000 км, а иридиевые аналоги выдерживают до 90 000 км пробега. Но насколько эти рекомендации совпадают с реальными условиями эксплуатации? Портал njcar.ru выяснил у владельца сервисного центра, что на самом деле влияет на срок службы свечей и стоит ли слепо следовать регламенту.

Фото: Wikipedia by Aidan Wojtas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ свечи зажигания

Зачем менять свечи вовремя

Замену свечей можно отложить, но это приводит к неприятным последствиям: увеличивается расход топлива, ухудшается работа двигателя, а экономия на замене может вылиться в серьёзные затраты на ремонт. Однако указанные производителем сроки — это лишь ориентир, а не строгая норма.

Пробег или состояние

Производители часто обещают ресурс свечей до 50 000 км, но в реальности всё зависит от их состояния. Если на электродах появился нагар, свечи замаслились или выглядят изношенными, их дальнейшее использование не только бесполезно, но и опасно. При этом, даже если пробег меньше рекомендованного, но состояние свечей вызывает сомнения, лучше заменить их сразу.

Главные враги свечей

Ключевая причина преждевременного износа свечей — некачественное топливо. Осадок и копоть мешают нормальной работе искры, что отражается на всей системе зажигания. Простое решение — заправляться на проверенных АЗС. Также важен исправный двигатель: его хорошее состояние продлевает срок службы свечей.

Если условия эксплуатации благоприятные, менять обычные свечи каждые 30 000 км необязательно. Они могут исправно работать до 50 000 км без ущерба для двигателя. Иридиевые свечи, при соблюдении тех же условий, способны продлить срок службы до 150 000 км.

Что делать, если свечи изношены

При использовании плохого топлива или изношенном двигателе состояние свечей может оказаться удручающим: нагар, масляные пятна, слои копоти. Паниковать не стоит. Если свечи не повреждены, их можно очистить самостоятельно, используя мягкую ткань и специальные химикаты.

Главное правило

Свечи зажигания — надёжный и долговечный элемент, а строгая замена по регламенту не всегда оправдана. Гораздо разумнее ориентироваться на их фактическое состояние, а не только на пробег. Многие стандартные свечи способны прослужить до 60 000 км, а качественные иридиевые — до 150 000 км, не снижая эффективности работы двигателя.

Уточнения

Свеча зажигания — устройство для воспламенения топливно-воздушной смеси в самых разнообразных тепловых двигателях.

