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Главные автомобильные новинки 2025 года в России

2:43
Авто

В 2025 году российский авторынок ждут громкие премьеры, которые способны удивить даже искушённых автолюбителей. Эксперты выделили пять моделей, которые обещают стать ключевыми событиями в сегменте.

Женщина за рулём
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина за рулём

Haval H7: новый уровень комфорта

Одной из самых ожидаемых новинок станет Haval H7. Этот кроссовер, позиционирующийся как увеличенная версия популярного Dargo, стартует в продаже в ЮАР уже в январе. Ожидается, что кроссовер появится и в России, возможно, с локализованной сборкой. Эксперты прогнозируют, что Haval H7 привлечёт внимание тех, кто ценит простор и современные технологии.

Jaecoo J5: универсал для всех

Дочерний бренд Chery — Jaecoo — представит на российском рынке бюджетный кроссовер J5. С колесной базой в 2650 мм, он станет альтернативой моделям вроде GAC GS3 и Omoda C5. У покупателей будет выбор между тремя версиями: с традиционным двигателем внутреннего сгорания, гибридной системой и полностью электрической модификацией.

Omoda C5: стильное обновление

Обновлённый Omoda C5 привнёс свежие решения в дизайн и технологии. Новая решётка радиатора, переработанный бампер и стильные L-образные светодиоды придают модели изысканность. Цена стартует от 2 519 900 рублей, что делает кроссовер конкурентоспособным в своём сегменте.

Chery Tiggo 9: премиум-класс доступен

Компания Chery готовится выпустить на рынок свой новый флагманский кроссовер Tiggo 9. Построенный на платформе T2X, он предлагает мощный 2,0-литровый турбомотор (249 л.с.), восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию и полный привод. Цена на стартовую комплектацию составит 4 190 000 рублей.

Lada Iskra: отечественный дебют

Главной отечественной новинкой станет Lada Iskra. Новая линейка включает седан, универсал и кросс-универсал, разработанные на платформе XJO. Базовая версия седана получит 90-сильный двигатель и пятиступенчатую МКПП, а топовые модификации оснастят мотором мощностью 106 л.с. Также покупателям предложат вариатор и уникальные варианты окраски, включая эксклюзивный цвет Tabasco.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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