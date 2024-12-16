Эвакуатор или энергосбережение: что делать, если заряд на нуле

Электромобили предоставляют своим владельцам массу преимуществ, но требуют особого внимания к уровню заряда батареи, особенно во время дальних поездок или в регионах с ограниченным количеством зарядных станций.
О том, как действовать в случае разрядки батареи, рассказал управляющий директор компании FRANK AUTO Ирина Франк.
Если батарея разрядилась до 0% прямо на трассе, оптимальным решением будет вызов мобильной зарядной станции. Такие услуги предлагают в крупных городах.
После "прикуривания" от мобильной станции вы сможете доехать до ближайшей зарядной точки или домой.
Если же мобильная зарядка недоступна (например, в вашем районе такие услуги не предоставляются), единственным вариантом остается вызов эвакуатора, который доставит электромобиль до зарядной станции или другого подходящего места.
Когда заряд батареи приближается к нулю, но до зарядки еще далеко, важно минимизировать энергопотребление:
Эти меры помогут продлить запас хода и, возможно, добраться до ближайшей зарядной станции.
Чтобы избежать таких ситуаций, Ирина Франк рекомендует:
Эти простые правила помогут не только сократить риск разрядки, но и сделать использование электромобиля комфортным в любых условиях.