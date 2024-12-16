Эвакуатор или энергосбережение: что делать, если заряд на нуле

Электромобили предоставляют своим владельцам массу преимуществ, но требуют особого внимания к уровню заряда батареи, особенно во время дальних поездок или в регионах с ограниченным количеством зарядных станций.

О том, как действовать в случае разрядки батареи, рассказал управляющий директор компании FRANK AUTO Ирина Франк.

Что делать, если электрокар разрядился

Если батарея разрядилась до 0% прямо на трассе, оптимальным решением будет вызов мобильной зарядной станции. Такие услуги предлагают в крупных городах.

После "прикуривания" от мобильной станции вы сможете доехать до ближайшей зарядной точки или домой.

Если же мобильная зарядка недоступна (например, в вашем районе такие услуги не предоставляются), единственным вариантом остается вызов эвакуатора, который доставит электромобиль до зарядной станции или другого подходящего места.

Как продлить запас хода

Когда заряд батареи приближается к нулю, но до зарядки еще далеко, важно минимизировать энергопотребление:

Включите режим энергосбережения.

Отключите мультимедиа, климат-контроль, подогрев сидений и руля.

Поддерживайте скорость около 70 км/ч и избегайте резких ускорений.

Используйте рекуперативное торможение на спусках и при замедлениях для восстановления части энергии.

Эти меры помогут продлить запас хода и, возможно, добраться до ближайшей зарядной станции.

Как предотвратить разрядку

Чтобы избежать таких ситуаций, Ирина Франк рекомендует:

Планировать маршрут. Заранее отмечать расположение зарядных станций, используя мобильные приложения.

Заряжать батарею вовремя. Не допускать падения заряда до критических значений.

Учитывать погодные условия. В холодное время года запас хода снижается из-за морозов. Для экономии энергии можно прогревать салон перед поездкой от стационарного источника электричества.

Эти простые правила помогут не только сократить риск разрядки, но и сделать использование электромобиля комфортным в любых условиях.