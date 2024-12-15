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Основные признаки неисправного масляного фильтра и что с этим делать

2:29
Авто

Масляный фильтр — это важнейший элемент автомобиля, от которого напрямую зависит здоровье двигателя. Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова рассказала, почему замена фильтра не менее важна, чем замена самого масла, и как правильно ухаживать за этой деталью.

Масляный фильтр Ниссан
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Масляный фильтр Ниссан

Зачем нужен масляный фильтр

Главная задача масляного фильтра — защита двигателя от загрязнений. Он удаляет из моторного масла продукты окисления, металлические частицы и другие примеси, предотвращая их накопление в моторе. Если фильтр засоряется, масло перестает качественно очищаться, что приводит к ускоренному износу двигателя.

Проверить состояние фильтра без полной разборки невозможно, но есть признаки, которые могут указывать на проблемы:

  • Повышенная температура двигателя (свыше 100°C).
  • Увеличение расхода топлива.
  • Прерывистая работа мотора.
  • Снижение мощности автомобиля.
  • Активация индикатора технического обслуживания.

Когда нужно менять фильтр

Юлия Трушкова рекомендует заменять масляный фильтр при каждой смене масла. Обычно это происходит через каждые 5-10 тысяч километров пробега. Однако если автомобиль эксплуатируется в сложных условиях, например, в городе с частыми перепадами температуры и остановками, интервал замены стоит сократить до 5 тысяч километров.

Игнорирование этого правила или замена фильтра через раз могут привести к накоплению загрязнений в двигателе, что в конечном итоге вызовет поломки и сократит срок службы мотора.

Как выбрать качественный фильтр

На рынке встречается множество поддельных масляных фильтров, которые внешне сложно отличить от оригинальных. Однако в эксплуатации их низкое качество становится очевидным. Такие фильтры оснащены перепускными клапанами низкого уровня, которые не обеспечивают достаточной очистки масла. Это приводит к скоплению загрязнений в двигателе и его преждевременному износу.

Поэтому важно тщательно проверять продукцию перед покупкой, отдавая предпочтение проверенным брендам и поставщикам.

Вывод

Масляный фильтр необходимо менять одновременно с моторным маслом. Это простое правило помогает защитить двигатель, продлить срок его службы и избежать внезапных поломок.

Уточнения

Ма́сляный фи́льтр — устройство, предназначенное для удаления загрязнений из моторных, компрессорных, турбинных, трансмиссионных, смазочных масел, гидравлических жидкостей (жидкость для автоматической коробки перемены передач, жидкость для гидравлического усилителя рулевого управления) и др.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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