Основные признаки неисправного масляного фильтра и что с этим делать

Масляный фильтр — это важнейший элемент автомобиля, от которого напрямую зависит здоровье двигателя. Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова рассказала, почему замена фильтра не менее важна, чем замена самого масла, и как правильно ухаживать за этой деталью.
Главная задача масляного фильтра — защита двигателя от загрязнений. Он удаляет из моторного масла продукты окисления, металлические частицы и другие примеси, предотвращая их накопление в моторе. Если фильтр засоряется, масло перестает качественно очищаться, что приводит к ускоренному износу двигателя.
Проверить состояние фильтра без полной разборки невозможно, но есть признаки, которые могут указывать на проблемы:
Юлия Трушкова рекомендует заменять масляный фильтр при каждой смене масла. Обычно это происходит через каждые 5-10 тысяч километров пробега. Однако если автомобиль эксплуатируется в сложных условиях, например, в городе с частыми перепадами температуры и остановками, интервал замены стоит сократить до 5 тысяч километров.
Игнорирование этого правила или замена фильтра через раз могут привести к накоплению загрязнений в двигателе, что в конечном итоге вызовет поломки и сократит срок службы мотора.
На рынке встречается множество поддельных масляных фильтров, которые внешне сложно отличить от оригинальных. Однако в эксплуатации их низкое качество становится очевидным. Такие фильтры оснащены перепускными клапанами низкого уровня, которые не обеспечивают достаточной очистки масла. Это приводит к скоплению загрязнений в двигателе и его преждевременному износу.
Поэтому важно тщательно проверять продукцию перед покупкой, отдавая предпочтение проверенным брендам и поставщикам.
Масляный фильтр необходимо менять одновременно с моторным маслом. Это простое правило помогает защитить двигатель, продлить срок его службы и избежать внезапных поломок.
Ма́сляный фи́льтр — устройство, предназначенное для удаления загрязнений из моторных, компрессорных, турбинных, трансмиссионных, смазочных масел, гидравлических жидкостей (жидкость для автоматической коробки перемены передач, жидкость для гидравлического усилителя рулевого управления) и др.
Музыкант Влад Топалов воспитывает двоих детей от телеведущей Регины Тодоренко.