Основные признаки неисправного масляного фильтра и что с этим делать

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Масляный фильтр — это важнейший элемент автомобиля, от которого напрямую зависит здоровье двигателя. Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова рассказала, почему замена фильтра не менее важна, чем замена самого масла, и как правильно ухаживать за этой деталью.

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Масляный фильтр Ниссан

Зачем нужен масляный фильтр

Главная задача масляного фильтра — защита двигателя от загрязнений. Он удаляет из моторного масла продукты окисления, металлические частицы и другие примеси, предотвращая их накопление в моторе. Если фильтр засоряется, масло перестает качественно очищаться, что приводит к ускоренному износу двигателя.

Проверить состояние фильтра без полной разборки невозможно, но есть признаки, которые могут указывать на проблемы:

Повышенная температура двигателя (свыше 100°C).

Увеличение расхода топлива.

Прерывистая работа мотора.

Снижение мощности автомобиля.

Активация индикатора технического обслуживания.

Когда нужно менять фильтр

Юлия Трушкова рекомендует заменять масляный фильтр при каждой смене масла. Обычно это происходит через каждые 5-10 тысяч километров пробега. Однако если автомобиль эксплуатируется в сложных условиях, например, в городе с частыми перепадами температуры и остановками, интервал замены стоит сократить до 5 тысяч километров.

Игнорирование этого правила или замена фильтра через раз могут привести к накоплению загрязнений в двигателе, что в конечном итоге вызовет поломки и сократит срок службы мотора.

Как выбрать качественный фильтр

На рынке встречается множество поддельных масляных фильтров, которые внешне сложно отличить от оригинальных. Однако в эксплуатации их низкое качество становится очевидным. Такие фильтры оснащены перепускными клапанами низкого уровня, которые не обеспечивают достаточной очистки масла. Это приводит к скоплению загрязнений в двигателе и его преждевременному износу.

Поэтому важно тщательно проверять продукцию перед покупкой, отдавая предпочтение проверенным брендам и поставщикам.

Вывод

Масляный фильтр необходимо менять одновременно с моторным маслом. Это простое правило помогает защитить двигатель, продлить срок его службы и избежать внезапных поломок.

Уточнения

Ма́сляный фи́льтр — устройство, предназначенное для удаления загрязнений из моторных, компрессорных, турбинных, трансмиссионных, смазочных масел, гидравлических жидкостей (жидкость для автоматической коробки перемены передач, жидкость для гидравлического усилителя рулевого управления) и др.



