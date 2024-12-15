Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как фитнес-привычки могут ускорить старение?
На шоу в Беларуси Ольгу Бузову сравнили с Дженнифер Лопес
Почему сушка волос в ванной — это ошибка
Как устроить домашнее спа для кошки и сделать ее счастливой
Основные признаки неисправного масляного фильтра и что с этим делать
Простое решение для крепкой рассады и быстрого всхода семян
В Азербайджане раскрыли правду о поставках российского газа на Запад
Сколько грецких орехов можно есть без вреда для здоровья
Потерянный жесткий диск на вес золота, как британец возвращает свое богатство

Переключение на нейтраль: почему это опасно для вашего автомобиля

1:38
Авто

Перевод автоматической коробки передач (АКПП) в положение "нейтраль" или "паркинг" при кратковременных остановках, например, на светофоре, может привести к дополнительному износу трансмиссии. Об этом рассказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

автоматическая коробка передач
Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
автоматическая коробка передач

Почему не стоит трогать селектор АКПП на светофоре

По словам специалиста, автоматическая коробка передач изначально разработана для комфортного управления автомобилем без лишних манипуляций. Переключение селектора на "нейтраль" или "паркинг" во время кратковременных остановок не только бессмысленно, но и вредно. Частые переключения увеличивают износ фрикционов и других элементов трансмиссии, что может сократить срок службы коробки.

Эксперт уточнил, что нейтральное положение в АКПП предназначено исключительно для перекатывания автомобиля вручную или его транспортировки на эвакуаторе.

Совет для водителей "механики"

Михаил Колодочкин добавил, что на автомобилях с механической коробкой передач также не следует переводить рычаг в нейтраль задолго до остановки. В режиме торможения двигателем, когда педаль газа отпущена, расход топлива минимальный или вовсе отсутствует. Это не только экономит горючее, но и обеспечивает дополнительный контроль над автомобилем.

Вывод

Для сохранения ресурса коробки передач и экономии топлива следует минимизировать переключения режимов трансмиссии во время кратковременных остановок. АКПП лучше оставить в режиме "драйв", а на механике — использовать торможение двигателем.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Эмин Агаларов рассказал, почему решил во второй раз жениться на экс-супруге
Российский шоу-бизнес
Эмин Агаларов рассказал, почему решил во второй раз жениться на экс-супруге Аудио 
Почему эти сорта томатов любят огородники по всему миру
Садоводство, цветоводство
Почему эти сорта томатов любят огородники по всему миру Аудио 
Популярное
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной

Музыкант Влад Топалов воспитывает двоих детей от телеведущей Регины Тодоренко.

Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый
Сводка с фронта: украинская оборона Курахово лопнула, в котле находятся 700 боевиков ВСУ Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Как правильно запускать двигатель в мороз и не вредить мотору
Какой привод лучше для зимней дороги
Светофор и автомат — как правильно остановиться
Светофор и автомат — как правильно остановиться
Последние материалы
Простое решение для крепкой рассады и быстрого всхода семян
В Азербайджане раскрыли правду о поставках российского газа на Запад
Сколько грецких орехов можно есть без вреда для здоровья
Потерянный жесткий диск на вес золота, как британец возвращает свое богатство
Темный шоколад и скрытая польза для здоровья и снижение риска диабета
Мария Погребняк впервые показала результат пластической операции у Тимура Хайдарова
Не все мясо одинаково полезно: что стоит есть, а от чего отказаться
Переключение на нейтраль: почему это опасно для вашего автомобиля
Как выбрать мойку с дополнительными функциями для удобства на кухне
Выращиваем амарант: основные правила для богатого цветения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.