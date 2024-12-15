Переключение на нейтраль: почему это опасно для вашего автомобиля

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Перевод автоматической коробки передач (АКПП) в положение "нейтраль" или "паркинг" при кратковременных остановках, например, на светофоре, может привести к дополнительному износу трансмиссии. Об этом рассказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ автоматическая коробка передач

Почему не стоит трогать селектор АКПП на светофоре

По словам специалиста, автоматическая коробка передач изначально разработана для комфортного управления автомобилем без лишних манипуляций. Переключение селектора на "нейтраль" или "паркинг" во время кратковременных остановок не только бессмысленно, но и вредно. Частые переключения увеличивают износ фрикционов и других элементов трансмиссии, что может сократить срок службы коробки.

Эксперт уточнил, что нейтральное положение в АКПП предназначено исключительно для перекатывания автомобиля вручную или его транспортировки на эвакуаторе.

Совет для водителей "механики"

Михаил Колодочкин добавил, что на автомобилях с механической коробкой передач также не следует переводить рычаг в нейтраль задолго до остановки. В режиме торможения двигателем, когда педаль газа отпущена, расход топлива минимальный или вовсе отсутствует. Это не только экономит горючее, но и обеспечивает дополнительный контроль над автомобилем.

Вывод

Для сохранения ресурса коробки передач и экономии топлива следует минимизировать переключения режимов трансмиссии во время кратковременных остановок. АКПП лучше оставить в режиме "драйв", а на механике — использовать торможение двигателем.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое.



