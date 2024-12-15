Платные дороги будущего: какие проекты получат финансирование до 2030 года

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Правительство России выделит более 1 триллиона рублей на развитие платных дорог до 2030 года. Из этой суммы 889,5 миллиарда рублей поступит в виде субсидий из федерального бюджета, сообщают российские СМИ. Средства будут направлены на строительство новых участков и расширение существующих трасс, что позволит улучшить дорожную инфраструктуру страны.

Фото: photosforfree.de/ by Rolf van Melis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Автотрасса

Крупные проекты и сроки реализации

М-12 "Восток"

Строительство магистрали, которая соединит Москву с Екатеринбургом, планируется завершить к 2025 году. В дальнейшем "Росавтодор" продлит трассу до Тюмени, финансируя проект из собственных ресурсов.

М-3 "Украина"

В Московской и Калужской областях будет расширен участок с 65-го по 124-й километр.

М-1 "Беларусь"

В Подмосковье реконструируют трассу, создавая новые развязки для улучшения пропускной способности.

Джубга — Сочи

На строительство обхода Дагомыса в Краснодарском крае выделят 130 миллиардов рублей.

М-4 "Дон"

Реконструкция участка от Каменска-Шахтинского до обхода Аксая в Ростовской области увеличит количество полос с четырех до шести. Проект оценивается в 100 миллиардов рублей.

КАД-2 в Санкт-Петербурге и трасса А-108

Планы включают строительство второй кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга и обходов Орехово-Зуево и Ликино-Дулево.

Итоги программы

К 2030 году Россия получит 647 километров новых платных дорог, что станет значительным шагом в развитии транспортной инфраструктуры. Эти изменения должны не только повысить комфорт автомобилистов, но и улучшить логистику между регионами.

Уточнения

Платная дорога — автомобильная дорога, за проезд по которой с водителей взимается определённая плата. Данная форма оплаты вводится с целью покрытия расходов на строительство и содержание дороги. Часто платными являются скоростные дороги, мосты и туннели.



