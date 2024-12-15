Платные дороги будущего: какие проекты получат финансирование до 2030 года

Правительство России выделит более 1 триллиона рублей на развитие платных дорог до 2030 года. Из этой суммы 889,5 миллиарда рублей поступит в виде субсидий из федерального бюджета, сообщают российские СМИ. Средства будут направлены на строительство новых участков и расширение существующих трасс, что позволит улучшить дорожную инфраструктуру страны.
М-12 "Восток"
Строительство магистрали, которая соединит Москву с Екатеринбургом, планируется завершить к 2025 году. В дальнейшем "Росавтодор" продлит трассу до Тюмени, финансируя проект из собственных ресурсов.
М-3 "Украина"
В Московской и Калужской областях будет расширен участок с 65-го по 124-й километр.
М-1 "Беларусь"
В Подмосковье реконструируют трассу, создавая новые развязки для улучшения пропускной способности.
Джубга — Сочи
На строительство обхода Дагомыса в Краснодарском крае выделят 130 миллиардов рублей.
М-4 "Дон"
Реконструкция участка от Каменска-Шахтинского до обхода Аксая в Ростовской области увеличит количество полос с четырех до шести. Проект оценивается в 100 миллиардов рублей.
КАД-2 в Санкт-Петербурге и трасса А-108
Планы включают строительство второй кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга и обходов Орехово-Зуево и Ликино-Дулево.
К 2030 году Россия получит 647 километров новых платных дорог, что станет значительным шагом в развитии транспортной инфраструктуры. Эти изменения должны не только повысить комфорт автомобилистов, но и улучшить логистику между регионами.
Платная дорога — автомобильная дорога, за проезд по которой с водителей взимается определённая плата. Данная форма оплаты вводится с целью покрытия расходов на строительство и содержание дороги. Часто платными являются скоростные дороги, мосты и туннели.
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отметил, что всё чаще на соревнованиях обращают внимание на страну, из которой приехали российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.