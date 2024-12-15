Машины, снег и пробки: как избежать заторов в предновогодней Москве

С 16 по 25 декабря в Москве ожидаются серьезные затруднения на дорогах, предупреждают аналитики Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Столичный дептранс в своем Telegram-канале рекомендовал москвичам отказаться от использования личных автомобилей в этот период, чтобы избежать заторов.
Согласно прогнозам ЦОДД, количество автомобилей на дорогах столицы в эти дни увеличится на 30-50 тысяч по сравнению с началом декабря и может превысить отметку в 2,91 миллиона машин. Особенно затрудненным движение будет в центре города, а также вблизи торговых центров, вокзалов и аэропортов. Ситуацию может усугубить прогнозируемый снегопад.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что с наступлением января дорожная ситуация значительно улучшится. Так, 1 января количество автомобилей на дорогах сократится до 1,22 миллиона, а в новогодние каникулы ожидается около 2,08 миллиона машин — на 29% меньше, чем в самый загруженный период декабря.
Московским водителям советуют заранее планировать поездки, учитывать загруженность улиц и, по возможности, воспользоваться общественным транспортом.
Автомоби́льная про́бка — скопление на дороге транспортных средств, движущихся со средней скоростью, значительно меньшей, чем нормальная скорость для данного участка дороги.
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отметил, что всё чаще на соревнованиях обращают внимание на страну, из которой приехали российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.