Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Малышева назвала овощи, которые помогут укрепить иммунитет без аптечных витаминов
Уилл Смит заявил, что не причастен к преступлениям Пи Дидди
Зачем удалять жидкость из консервированной фасоли: польза и вкус под контролем
Секреты выращивания лилий, чтобы они радовали вас своим цветением
Пять советов, которые сделают гостиную в маленькой квартире просторнее и удобнее
Россия укрепляет платёжные связи с Никарагуа
Хочешь засыпать за 5 минут? Просто поменяй время тренировок
Как правительство планирует снизить потребление алкоголя
В сети высмеяли новый трек-исповедь Natan: позорься до конца

Машины, снег и пробки: как избежать заторов в предновогодней Москве

1:25
Авто

С 16 по 25 декабря в Москве ожидаются серьезные затруднения на дорогах, предупреждают аналитики Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Столичный дептранс в своем Telegram-канале рекомендовал москвичам отказаться от использования личных автомобилей в этот период, чтобы избежать заторов.

Снег
Фото: Mos.ru by Е. Самарин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Снег

Согласно прогнозам ЦОДД, количество автомобилей на дорогах столицы в эти дни увеличится на 30-50 тысяч по сравнению с началом декабря и может превысить отметку в 2,91 миллиона машин. Особенно затрудненным движение будет в центре города, а также вблизи торговых центров, вокзалов и аэропортов. Ситуацию может усугубить прогнозируемый снегопад.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что с наступлением января дорожная ситуация значительно улучшится. Так, 1 января количество автомобилей на дорогах сократится до 1,22 миллиона, а в новогодние каникулы ожидается около 2,08 миллиона машин — на 29% меньше, чем в самый загруженный период декабря.

Московским водителям советуют заранее планировать поездки, учитывать загруженность улиц и, по возможности, воспользоваться общественным транспортом.

 

Уточнения

Автомоби́льная про́бка — скопление на дороге транспортных средств, движущихся со средней скоростью, значительно меньшей, чем нормальная скорость для данного участка дороги.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Экономика и бизнес
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад Аудио 
Мифы о прогреве двигателя в зимний период, которые стоит развенчать
Авто
Мифы о прогреве двигателя в зимний период, которые стоит развенчать Аудио 
Популярное
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отметил, что всё чаще на соревнованиях обращают внимание на страну, из которой приехали российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.

Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый
Винтовка M16. Американское легендарное оружие уходит на пенсию Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Как правильно запускать двигатель в мороз и не вредить мотору
Какой привод лучше для зимней дороги
Кристина Асмус в очередной раз посмеялась над Гариком Харламовым в соцсетях
Кристина Асмус в очередной раз посмеялась над Гариком Харламовым в соцсетях
Последние материалы
Россия укрепляет платёжные связи с Никарагуа
Хочешь засыпать за 5 минут? Просто поменяй время тренировок
В сети высмеяли новый трек-исповедь Natan: позорься до конца
Инновации в освещении — от грибков к светящимся деревьям
Как правительство планирует снизить потребление алкоголя
Древние динозавры и их странный рацион
Добровинский рассказал, что у бывшего мужа Алсу нет отбоя от женщин
Полезный холодец: секреты приготовления от эксперта по питанию
Актриса Полина Максимова попала в аварию на съёмках известного фильма
Анна Ковальчук подтолкнула дочь к необычному бизнесу и поддерживает её, заказывая продукцию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.