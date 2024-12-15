Машины, снег и пробки: как избежать заторов в предновогодней Москве

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С 16 по 25 декабря в Москве ожидаются серьезные затруднения на дорогах, предупреждают аналитики Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Столичный дептранс в своем Telegram-канале рекомендовал москвичам отказаться от использования личных автомобилей в этот период, чтобы избежать заторов.

Фото: Mos.ru by Е. Самарин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Снег

Согласно прогнозам ЦОДД, количество автомобилей на дорогах столицы в эти дни увеличится на 30-50 тысяч по сравнению с началом декабря и может превысить отметку в 2,91 миллиона машин. Особенно затрудненным движение будет в центре города, а также вблизи торговых центров, вокзалов и аэропортов. Ситуацию может усугубить прогнозируемый снегопад.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что с наступлением января дорожная ситуация значительно улучшится. Так, 1 января количество автомобилей на дорогах сократится до 1,22 миллиона, а в новогодние каникулы ожидается около 2,08 миллиона машин — на 29% меньше, чем в самый загруженный период декабря.

Московским водителям советуют заранее планировать поездки, учитывать загруженность улиц и, по возможности, воспользоваться общественным транспортом.

Уточнения

Автомоби́льная про́бка — скопление на дороге транспортных средств, движущихся со средней скоростью, значительно меньшей, чем нормальная скорость для данного участка дороги.



