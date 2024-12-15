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Топливо на счётчике: как заправляться выгодно и не переплачивать

1:29
Авто

Заправка автомобиля до полного бака — это распространенная практика среди автомобилистов, но она имеет свои нюансы. Алексей Ревин рассказал о возможных последствиях такого подхода и поделился рекомендациями, как правильно заправляться.

заправка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
заправка

Заправка "по горлышко": плюсы и минусы

По словам эксперта, заправлять бак "по срез наливной трубы" может быть оправдано, если предстоит длинная поездка. Однако в обычных условиях такая практика нецелесообразна.

  • Риск подтекания топлива. Если после заправки автомобиль будет стоять на уклоне, избыток топлива может начать подкапывать, что не только неудобно, но и небезопасно.
  • Дополнительные расходы. Когда топливо дозаправляется после первой отсечки заправочного пистолета, счетчик АЗС продолжает работать, даже если топливо поступает минимально. Это приводит к лишним финансовым затратам.

Рекомендации по заправке

Эксперт советует останавливаться на первой отсечке пистолета — это оптимальный вариант, чтобы избежать лишних проблем и затрат.

Кроме того, для удобства учета расходов Алексей Ревин рекомендует заправляться на круглую сумму. Такой подход позволяет лучше контролировать затраты на эксплуатацию автомобиля. Также это удобно для использования банковских приложений, которые предлагают возможность оплачивать заправку с кэшбеком, что делает процесс более выгодным.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей. Химическое топливо выделяет энергию в ходе экзотермических химических реакций при горении, ядерное топливо — в ходе ядерных реакций.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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