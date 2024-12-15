Черное моторное масло — не повод для замены: советы эксперта

1:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Моторное масло играет ключевую роль в работе двигателя автомобиля, но менять его нужно не только из-за изменения цвета. Александр Солончук, директор департамента сервиса и запасных частей "Авилон Changan" объяснил, почему потемнение масла не всегда повод для его срочной замены.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Моторное масло

Потемнение моторного масла — это нормальный процесс, который свидетельствует о том, что оно выполняет свою задачу. Масло очищает двигатель, собирая в себе продукты сгорания топлива и мелкие частицы загрязнений. Однако важно обращать внимание не только на цвет, но и на другие показатели, такие как вязкость и степень загрязнения.

Эксперт рекомендует ориентироваться на интервалы замены, указанные производителем автомобиля. Обычно это каждые 7-15 тысяч километров пробега или раз в год. Однако если автомобиль эксплуатируется в сложных условиях — например, при частых коротких поездках, экстремальных температурах или длительной работе двигателя на холостом ходу, — масло следует менять раньше.

Кроме того, Александр Солончук подчеркнул, что вместе с маслом необходимо всегда менять масляный фильтр, чтобы обеспечить эффективную работу двигателя и продлить срок его службы.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.



