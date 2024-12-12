Средняя зарплата специалиста — как IT-отрасль меняет рынок труда

Средняя зарплата в IT-отрасли России на сегодняшний день составляет 185 тысяч рублей, как сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на встрече с президентом Владимиром Путиным.
В сфере информационных технологий сейчас работают более 850 тысяч человек, из которых свыше 100 тысяч присоединились за последние восемь месяцев 2024 года. За последние четыре года количество сотрудников в IT-компаниях увеличилось на 50%. Средняя зарплата составляет 185 тысяч рублей, отметил министр.
Шадаев также подчеркнул, что в России наблюдается растущий разрыв между средней зарплатой в экономике и средней зарплатой в IT-отрасли.
Рабо́тник или сотру́дник — субъект трудового права, физическое лицо, работающее по трудовому договору у работодателя и получающее за это заработную плату.
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