Новинку ГАЗа электробус E-City представили широкой аудитории

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Новинка от ГАЗа — электрический автобус E-City, созданный на базе 2Газели NN".

Фото: Телеграм-канал «No Limits» is licensed under Free More info Электрический автобус E-City

На выставке "Комтранс" был представлен синий автобус с надписью "Это электробус" на бортах, в такой ливрее электробусы работают в "Мосгортрансе" в Москве.

Модификация бензиновой "Газели" для школьных перевозок получила уникальные трехточечные ремни безопасности, которые можно регулировать по росту ребенка. Эти ремни стали обязательными для школьных автобусов, и пока только ГАЗ смог сертифицировать свою модель по новым требованиям, в то время как конкуренты еще не успели это сделать. Кроме того, школьный автобус оборудован алкозамком, который не позволяет водителю сесть за руль в нетрезвом состоянии.

Внутри автобуса — индивидуальные кожаные кресла с электрорегулировками, выдвижные столики с электроприводом и вместительный багажный отсек. Для улучшения плавности хода VIP-"Газель" оснащена задней пневмоподвеской.

Лазурного цвета газовый низкопольный автобус Citymax 9, выпущенный в Санкт-Петербурге, намекает на его будущее использование в муниципальных и госконтрактах.

Метановый Citymax 9 производится на ПАЗе в Нижегородской области, а его более крупная версия — Citymax 12 — на ЛиАЗе в Подмосковье. Обе модели построены на унифицированной платформе и предлагают отличную вместимость: Citymax 9 может перевозить от 74 до 84 пассажиров в зависимости от компоновки, а Citymax 12 — до 115 человек.

Уточнения

Электро́бус (электрический автобус) — безрельсовое механическое транспортное средство общего пользования c электрическим приводом, предназначенное для перевозки по дорогам людей по установленному маршруту.



