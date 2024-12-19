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Советы по безопасности при ночных поездках на длительные расстояния

Как избежать усталости за рулем на длительной поездке
1:21
Авто

Перед долгим путешествием, которое займёт более 10 часов, многие водители чувствуют уверенность в своих силах. Некоторые из них считают, что лучше сразу преодолеть большое расстояние без длительных остановок. Но такая уверенность может быть обманчивой, особенно если путешествие включает ночные часы.

Ксеноновые фары автомобиля
Фото: Wikipedia by Sven Mildner is licensed under GNU Free Documentation License
Ксеноновые фары автомобиля

Если водитель не привык управлять автомобилем ночью, рисковать не стоит. За рулём можно легко уснуть, и это чревато опасными последствиями. Вместо того чтобы ехать без остановок, лучше разбить поездку на несколько этапов и делать перерывы для отдыха.

Если же по каким-то причинам поездка в ночное время неизбежна, важно следить за своим состоянием. Если водитель ощущает, что начинает засыпать, необходимо немедленно остановиться на обочине и дать себе время на восстановление.

Что не стоит делать перед началом поездки?

Некоторые автомобилисты надеются, что чашка кофе или энергетический напиток поможет им не заснуть. Однако подобные напитки не всегда оказывают ожидаемый эффект. Иногда они могут вызвать сонливость или даже тахикардию, что ухудшает самочувствие и повышает риск аварии. Поэтому лучше не полагаться на такие средства для поддержания бодрости.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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