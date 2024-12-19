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Старый носок с силикагелем в автомобиле помогает бороться с влагой

Как старые носки помогают бороться с влажностью в автомобиле
1:07
Авто

Опытные автомобилисты всегда находят необычные способы решения привычных проблем. Например, старые носки могут быть полезными не только как часть гардероба, но и в автомобиле.

салон авто
Фото: wikipedi by DariuszSankowski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
салон авто

И речь не о том, чтобы превратить носок в тряпку для вытирания. Всё намного практичнее — старый носок может стать отличным способом борьбы с повышенной влажностью в салоне.

Как это работает?

В зимний период или в переходные сезоны влажность в салоне автомобиля часто становится проблемой. Избыточная влага вызывает запотевание стёкол, что, конечно, доставляет водителю немало неудобств.

Ранее водители использовали газеты под ковриками, чтобы избавиться от влаги. Но есть способ эффективнее. Для этого можно взять носок и наполнить его силикагелем — специальным сорбентом, который отлично поглощает влагу.

Положите такой носок на сиденье или коврик, и он будет работать как поглотитель лишней влаги. Силикагель помогает снизить уровень конденсата и предотвратить запотевание стёкол.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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