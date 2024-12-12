Почему протектор ёлочкой больше всего подходит для зимних шин

Автоэксперт "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему протектор в виде "елочки" идеально подходит для зимних шин.
Он пояснил, что производители предлагают три типа шин: с направленным, симметричным и асимметричным рисунком. Первые два чаще всего используются для летних моделей, тогда как асимметричный рисунок подходит как для шипованных и фрикционных шин, так и для летнего варианта.
Ревин отметил, что асимметричные протекторы обладают различными характеристиками для внутренней и наружной частей: наружные блоки обеспечивают устойчивость в поворотах, а внутренние — высокий ресурс и хорошее продольное сцепление, что делает их популярными среди летних шин.
Основные достоинства направленного рисунка, как раз "елочкой", заключаются в его способности эффективно отводить воду и снежно-водяную кашу, а также в хорошей самоочистке при движении вперед.
Протектор — элемент шины (покрышки) колеса, предназначенный для защиты внутренней части шины от проколов и повреждений, а также для формирования оптимального пятна контакта шины.
Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!