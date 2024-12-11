Внедорожник Hyundai Creta на семь мест готовится к выходу на рынок Бразилии

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Внедорожник Hyundai Creta, освоившийся на автомобильном рынке Индии как Alcazar, планирует появиться в Бразилии в 2025 году.

Фото: clickpetroleoegas.com is licensed under Free More info Hyundai Creta 7 мест

Hyundai на семь мест будет доступен в четырёх вариантах отделки: Executive, Prestige, Platinum и Signature, с некоторыми изменениями в дизайне.

Компания Hyundai планирует сохранить двигатель 1.6 л G4FG и добавить более мощный 2.0 л G4NA, сообщает clickpetroleoegas.com.

Одной из отличительных черт Creta является его просторный салон. Здесь действительно много места, особенно с учётом того, что за водительским сиденьем расположены ещё два дивана.

Интересно, что второй ряд кресел оснащён регулировкой угла наклона спинки и вылетом отдельных сидений, что делает поездку более комфортной. В центре расположен массивный выдвижной подлокотник. "Галёрка" в первую очередь предназначена для детей, но при компактном телосложении туда могут поместиться и взрослые, особенно если расстояние до пункта назначения небольшое.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.



