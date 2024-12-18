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10 видов дверей, которые изменили автомобильный дизайн

10 необычных дверей, которые сделали автомобили уникальными
5:00
Авто

Двери автомобиля — это не просто функциональная деталь, но и важный элемент дизайна. В поисках уникальности и привлекательности автопроизводители используют необычные решения, которые не только придают автомобилю эффектный внешний вид, но и помогают решить практические задачи. В этой статье мы рассмотрим самые оригинальные типы дверей, которые стали визитной карточкой ряда моделей.

Tesla Model Y
Фото: Wikipedia by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tesla Model Y

"Крылья чайки" — Mercedes-Benz 300 SL

Mercedes-Benz 300 SL (1954) стал первым автомобилем с дверями, открывающимися вверх, как крылья чайки. Это решение сочетало стиль и функциональность: оно позволяло сохранять жёсткость кузова, несмотря на низкую посадку. Эти двери вдохновили дизайнеров на создание подобных решений, таких как задние двери Tesla Model X, которые также открываются вверх.

"Ламбо-двери" — Lamborghini Countach

Ламбо-двери, также известные как "ножницы", стали фирменным знаком Lamborghini Countach. Эти вертикально открывающиеся двери не только выглядят футуристично, но и помогают водителям удобно парковаться в тесных местах. Подобные двери используются и в других моделях Lamborghini, таких как Aventador и Murciélago.

Двери-гильотины — Ferrari 512S Modulo

Концепт Ferrari 512S Modulo (1970) шокировал мир автомобилестроения своим нестандартным дизайном. Вместо обычных дверей использовалась скользящая вверх крыша, которая открывалась для доступа в салон. Это решение осталось редким и используется преимущественно в концептуальных моделях.

Раздвижные двери — BMW Z1

BMW Z1, родстер 90-х годов, стал примером инновационного подхода к дверям: его двери не открывались наружу, а уходили вниз, прячась в порогах. Это решение сделало Z1 стильным и практичным, особенно в условиях узких парковок.

"Двери-капсулы" — Bertone Alfa Romeo Carabo

Концепт Bertone Alfa Romeo Carabo (1968) предложил футуристическое решение: двери, которые поднимались вместе с крышей, обеспечивая удобный доступ в салон. Это решение не было реализовано в серийном производстве, но оно оказало влияние на последующие автомобильные концепты.

"Каретные двери" — Rolls-Royce Phantom

"Каретные двери", открывающиеся назад против хода движения, вернулись в современность с Rolls-Royce Phantom. Это классическое решение добавляет автомобилю элегантности и облегчает выход из машины, особенно в ограниченных пространствах. Такие двери также можно найти на Mazda RX-8 и MINI Clubman.

"Парадные двери" — Tesla Model X

Tesla Model X удивляет своим дизайном, включающим задние двери типа "крылья сокола", которые открываются вверх, что делает посадку и высадку пассажиров удобной даже в тесных условиях. Эти двери оснащены датчиками для предотвращения столкновений с объектами, что увеличивает безопасность.

Поворотные двери — Renault Twizy

Компактный электромобиль Renault Twizy использует двери, которые открываются поворотом вокруг центральной оси. Это решение экономит пространство и подчёркивает футуристический подход к дизайну.

Панорамные двери — Lincoln Continental 1961

Lincoln Continental 60-х годов удивил публику дверями, которые открывались в разные стороны, создавая огромный проём для удобства посадки пассажиров. Это решение также использовалось в концепте Hyundai Elevate.

Роторные двери — Mazda RX-8

Mazda RX-8 использует роторные двери, которые открываются в противоположном направлении без центральной стойки. Это облегчает доступ на заднее сиденье и делает модель более удобной для пассажиров.

Почему автопроизводители выбирают необычные двери

  • Эстетика. Необычные двери делают автомобиль более запоминающимся и выделяющимся среди других моделей.
  • Функциональность. В некоторых случаях такие двери обеспечивают удобство доступа или упрощают парковку в ограниченных пространствах.
  • Инновации. Концепты с оригинальными дверями демонстрируют технологические возможности компании и привлекают внимание.

Необычные двери — это не только решение для улучшения внешнего вида, но и функциональный элемент, который помогает автомобилям выделяться и отражать технологичность бренда. Такие инновации продолжают вдохновлять дизайнеров и оставаться символом роскоши и технологических достижений.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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